Жители Сибири живут без тепла и воды при -40°C, пока Путин сжигает деньги в Украине

Во многих регионах России, которая уже почти четыре года ведет полномасштабную войну против Украины, жители городов выживают в морозы без тепла и воды при температуре -40°C. В таком положении оказался и город Бодайбо в Восточной Сибири, где расположено одно из крупнейших в России месторождений золота.

Издание "Радио Свобода" пишет, что в ночь на 27 января 2026 года в Бодайбо перемерз центральный водопровод, который подавал воду на котельные, и остановилась работа четырех источников тепла.

"Без тепла остались жилые дома и две бодайбинские школы. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, а причиной ее назвали сильные морозы. Месяц в Бодайбо было -40°C", - отмечает издание.

Местные жители даже уже шутят над ситуацией, ведь у них под ногами значительные залежи золота, а дома нет элементарного комфорта.

"У нас это предмет для шуток – "сидим на золоте, а как будто в дерьме". Все наши деньги уходят в Москву, обратно возвращаются копейки... Мы с женой сложили все одеяла и верхнюю одежду в одну комнату, забили окна, стены утеплили, печь горит круглосуточно так, что горит проводка, а в этой единственной утепленной комнате –2°C! Всего", - рассказывает журналистам о быте один из местных жителей.

В то же время, по подсчетам экспертов, за сумму, потраченную на четыре года ведения войны против Украины, Россия могла бы обновить тепловые сети по всей своей территории как минимум дважды.

"А ремонт теплотрассы масштаба одного поселка соизмерим с несколькими минутами расходов на ведение боевых действий", - подчеркивают журналисты.

Бодайбо не единственный город в России, который остался без тепла в трескучие морозы. Журналисты со ссылкой на исследование "Новой газеты Европа" отмечают, что в январе 2026 года по всей России уже было 1788 сообщений об отключении электричества, тепла или водоснабжения, что почти вдвое больше, чем в январе 2025 года (983 случая). В зависимости от региона страны уровень износа сетей ЖКХ составляет от 40 до 80%.

Проблемы с отоплением в России - последние новости

Россия, которая стремилась заморозить украинцев в течение текущей зимы, сама сталкивается с проблемами с отоплением. В начале января в городе Подольск Московской области на части территории микрорайона Климовск жители многоквартирных домов остались без отопления в мороз.

До завершения отопительного сезона без тепла остался город Белгород. К проблемам в коммунальной сфере добавились результативные удары дронов и ракет Сил Обороны.

