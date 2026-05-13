Ученый поместили пару 'больших глаз' на побережье и оставили их там на 46 дней: что произошло

Исследователи хотели найти способ защиты рыбы, который не повлиял бы на популяции морских птиц.

Ученые в западной части Балтийского моря пытались найти способ отпугнуть птиц от кражи рыбы из сетей и вскоре обнаружили, что их остроумное решение недолговечно. Об этом пишет discoverwildlife.

Птицы, такие как большие бакланы и чайки, могут создавать проблемы для рыболовства и аквакультуры, поскольку они пикируют в сети и воруют легкодоступную рыбу для ужина.

Важно, что это может повлиять на популяции рыб, снизить прибыль рыболовства и даже нанести вред птицам, если они запутаются в сетях или будут застрелены рыбаками, пытающимися отпугнуть их от своего улова.

Исследователи хотели найти способ защиты рыбы, который не повлиял бы на популяции морских птиц, - поэтому они нарисовали глаза на ветряных мельницах, чтобы попытаться отпугнуть их. Сначала это сработало, но отпугивание голодных птиц оказалось недолговечным. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

"В западной части Балтийского моря для ловли мигрирующих рыб используются большие стационарные ловушки (загонные сети). Эти орудия привлекают хищных морских птиц, которые питаются пойманной рыбой. Мы протестировали плавучий буй "Надвигающийся глаз" (LEB), плавучую мельницу с парой глаз, напечатанных на крыльях, предназначенную для создания отталкивающего эффекта путем имитации приближения хищника", - пишут авторы исследования.

Отмечается, что загонные сети работают за счет использования деревянных шестов и сетчатых панелей для направления косяков рыбы в замкнутое пространство с ловушкой на конце, которую регулярно опорожняют рыбаки. Ученые пояснили:

"Эти шесты и сети, выступающие из поверхности между ними, часто служат насестами для прибрежных хищных морских птиц. Эти птицы обычно пользуются большим скоплением рыбы внутри ловушки, чтобы питаться ею".

Птицы-воры

Согласно исследованию, большие бакланы, большие чернохвостые чайки, малые чернохвостые чайки и серебристые чайки часто воруют рыбу из этих сетей.

"Поскольку в каждой рыболовной ловушке и вокруг нее постоянно находится несколько десятков птиц, потенциальные экономические потери для владельцев ставных сетей могут быть значительными", - пишут авторы.

Интересно, что чтобы отпугнуть птиц от улова, рыбаки пытались накрывать ловушки сеткой или создавать укрытия для рыбы, но это не сработало.

"Большие бакланы умудрялись проникать в ставную сеть под водой через сердце, когда защитная сетка закрывала камеру", - говорят они.

Хотя создание небольших камер внутри ставной сети и предотвращало доступ птиц к рыбе, это увеличивало их шансы запутаться в снастях и утонуть.

Чтобы проверить другой подход, ученые создали "буй-отпугиватель" (LEB), чтобы попытаться отпугнуть птиц. Они добавили:

"LEB представляет собой небольшую плавающую ветряную мельницу с нарисованными на каждой стороне крыльев эскизами глаз разного размера. Пока ветер раскачивает крылья, быстрое чередование размеров глаз, предположительно, создает у наблюдающих птиц впечатление надвигающегося хищника, заставляя их избегать или улетать из этого района".

Поначалу казалось, что это работает - через четыре дня после установки LEB на контрольном участке наблюдалось почти в четыре раза больше морских птиц, чем на участке с устройством в виде глаз-наводищ. Но эффект длился недолго.

"Однако в последний день эксперимента (день 46) разница перестала быть значительной", - пишут авторы исследования, предполагая, что смелые птицы быстро привыкли к пугающим взглядам и больше не отпугивались ими.

"Примерно через месяц после установки LEB все рассматриваемые здесь группы птиц привыкли к устройству, И пугающий эффект LEB на хищных морских птиц больше не был заметен", - добавили они.

