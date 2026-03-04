Что будет с финансовой помощью Украине, если Путин сорвет мир: еврокомиссар дал объяснение

Еврокомиссар отметил, что Украине финансово будет помогать не только ЕС, но и дополнительно отдельные страны-члены блока.

Европейский Союз готов продолжать поддержку Украины. Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, отвечая на вопрос, готов ли ЕС к ситуации, если мирные переговоры провалятся, поскольку Путин недавно заявил, что может выйти из них, если Украина не согласится отдать весь Донбасс.

"Мы готовы продолжать поддержку Украины. Вопрос только в том, какой именно объем этой поддержки будет необходим – это, прежде всего, должны оценить сама Украина и эксперты", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что ЕС предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы, и он "действительно очень существенный".

"Из открытых источников мы видим, что примерно 35-36 миллиардов евро будет предоставлено отдельными государствами-членами ЕС, а также Великобританией, Канадой и другими странами, которые традиционно поддерживают Украину. И эта поддержка будет продолжаться – у меня нет в этом никаких сомнений", – сказал Кубилюс.

По его словам, украинская сторона подтверждает, что эта финансовая поддержка очень значительна. При этом он добавил, что она больше, чем раньше, даже в те годы, когда США также активно участвовали в финансировании оборонных нужд Украины. Отмечает, что в 2022, 2023, 2024 годах речь шла, как правило, о около 40 миллиардах долларов в год.

"Теперь только кредит составит около 40 миллиардов долларов. А если добавить то, что обещают государства-члены, то общая сумма может достичь 65-70 миллиардов евро. Это очень значительный объем. И украинцы достаточно оптимистично оценивают, чего они могут достичь с такой финансовой поддержкой для своей обороны", - сказал Кубилюс.

Президент Европарламента подписала кредит на €90 миллиардов для Украины

Как сообщал УНИАН, президент Европейского парламента Роберта Мецола сообщила о подписании кредита в 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

По ее словам, выделенные средства помогут Украине поддержать работу основных государственных служб, сохранить прочную оборону Украины и защитить общую безопасность и свободу, а также закрепить будущее Украины в Европе.

В то же время Совет ЕС по общим вопросам принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита, однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.

При этом европейский комиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия продолжит работу по предоставлению Украине первого транша из кредита в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на блокирование процесса Венгрией.

