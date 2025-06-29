Рамсес II умер в глубокой старости, оставив после себя более сотни детей, но трон без боя унаследовал его сын - настоящее исключение для Древнего Египта.

Фараон Рамзес II, один из самых могущественных правителей Древнего Египта, умер около 1213 года до н.э. в возрасте примерно 90 лет - исключительно долго для своего времени. Он известен своими военными кампаниями, в частности битвой при Кадеше, а также масштабным строительством, включая новую столицу Пи-Рамзес и десятки статуй самого себя, пишет Live Science.

Причины смерти - артрит, зубная боль и возраст

Мумия Рамзеса II свидетельствует о том, что на позднем этапе жизни он страдал тяжелым артритом и болезнями зубов. По словам профессора Сахар Салем из Каирского университета:

Ученые отмечают, что спина фараона была согнута, а стоматологические проблемы могли вызвать постоянную боль или инфекцию. Но окончательной причины смерти установить не удалось.

Видео дня

Борьба за трон

Несмотря на то, что Рамзес II имел более 100 детей, наследником стал его тринадцатый сын - Мернептах. Историки уверяют: борьбы за трон не было.

"Двенадцать его старших братьев умерли до него. Мернептах был следующим в очереди", - отметила египтолог Сюзанна Томас.

Мернептах начал правление уже в старшем возрасте - ему было около 60 лет.

После Мернептаха внутренняя стабильность пошатнулась. Его внук, Сети II, столкнулся с узурпатором Аменмессом, который фактически контролировал Верхний Египет.

"Сотни потомков фараона могли испытывать соблазн получить власть", - объясняет египтолог Хеннинг Францмайер.

Дополнительно страну ослабили вторжения "народов моря", что в сочетании с династическими спорами способствовало упадку египетской королевской власти.

Культ фараона после смерти

При жизни Рамзеса II считали живым богом, однако после смерти культ не стал массовым.

"Его культ продолжался эпизодически, хотя примеры поклонения сохранились даже через 1000 лет", - рассказал Кэмпбелл Прайс из Манчестерского музея.

Многие фараоны позже наследовали его имена или хранили предметы из его гробницы как реликвии, в частности в Танисе.

Вас также могут заинтересовать новости: