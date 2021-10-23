Атака беспилотника на северо-западе страны произошла через два дня после нападения на форпост США на юге Сирии.

В результате удара беспилотника США в Сирии 22 октября погиб высокопоставленный главарь группировки "Аль-Каида" Абдул Хамид аль-Матара.

Об этом сообщил представитель Центрального командования США.

Смерть главаря "нарушит способность террористической организации в дальнейшем планировать и осуществлять глобальные атаки, угрожающие гражданам США, нашим партнерам и невинным гражданским лицам", - заявил майор Джон Ригсби. Он добавил, что нет данных о жертвах среди гражданского населения в результате удара.

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Атака беспилотника на северо-западе страны произошла через два дня после нападения на форпост США на юге Сирии. Ригсби не уточнил, был ли удар беспилотника ответом на предыдущие события.

Перед этим США подтвердили нападение на гарнизон А-Танф 20 октября, заявив, что никто из американского персонала не пострадал. Ригсби заявил, что "Аль-Каида" продолжает представлять угрозу для Соединенных Штатов и их союзников и использует Сирию как безопасное убежище, передает Радио Свобода.

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Автор: Ирина Погорелая