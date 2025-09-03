Это подчеркнуло тщетность попыток американского президента покорить сильных мира сего своим умением заключать сделки.

Собрание лидеров "антизападных" стран на параде в Китае - это предупреждение о том, что политика президента США Дональда Трампа, основанная на таможенном противостоянии и запугивании слабых государств, может иметь обратный эффект. Как говорится в материале CNN, Трамп разъярен тем, что Китай дружит с диктаторами РФ и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном и обвинил их в "сговоре" против США.

Журналисты отметили, что свежий пост главы Белого дома в Truth Social означает одно: если в Китае два больших собрания авторитарных лидеров имели целью оскорбить американского президента, то они "сработали на все сто".

"Это подчеркнуло тщетность попыток Трампа покорить сильных мира сего своим умением заключать сделки и заявлений о том, что его якобы тесные отношения с мировыми лидерами могут быть решающими", - говорится в материале.

В связи с этим CNN напомнило, что встреча Трампа и Путина на Аляске так и не принесла мира в Украину, и первые встречи президента США с Ким Чен Ыном также были провальными.

Издание обратило внимание, что большой парад в Китае проводится в напряженной международной обстановке, и "новая азиатская супердержава" именно в этот момент воспользовалась непредсказуемой внешней политикой Трампа, которая разрушила репутацию США как "надежной великой державы".

Сегодня глава Китая Си Цзиньпин провел большой военный парад в честь 80-летия поражения Японии во Второй мировой войне.

Этот парад имел целью показать ключевую роль Китая в современном мировом порядке. Главными гостями Си Цзиньпина были диктаторы РФ Владимир Путин и Северной Кореи Ким Чен Ын.

Среди вооружений, которые китайцы показали на параде, были межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, подводный дрон AJX002, образцы лазерного оружия.

