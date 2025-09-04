По мнению Жмайло, сейчас восточные автократии демонстрируют большую эффективность, чем Запад.

Публичное появление на параде в Пекине председателя КНР Си Цзиньпиня, северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина - публичная демонстрация сближения восточных автократий и это свидетельствует о войне между ними и западными демократиями. Такое мнение в эфире телемарафона высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"То, что мы увидели в Пекине - эту триаду - Ким Чен Ына, Путина и лидера Китая - следствие, публичное оформление, большая демонстрация. Это стало возможным вследствие того, что Запад просто пропускает дипломатические удары и это их только разжигает. Мы воюем с двумя ядерными государствами при поддержке еще двух ядерных - Китая и Ирана", - сказал Жмайло.

Эксперт добавил, что 200 заводов Северной Кореи работают исключительно на нужды армии РФ и, кроме военных, отправляет рабочих на заводы, где изготавливаются дроны.

Китай, по словам Жмайло, прямо заявляет, что не допустит военного поражения РФ и играет роль балансировки - когда российская армия имеет проблемы, он подбрасывает технологии, станки, чтобы она не посыпалась. Например, дроны на оптоволокне - это китайская технология, которая проходит обкатку в реальных боевых условиях в Украине.

"Китай является огромным хабом, как для обхода санкций, так и для замены подсанкционных товаров своими комплектующими. Какой ответ США - нет даже какого-то усиления контингента и самое главное - нет усиления Украины в войне. Поэтому будет только нарастать то, что мы увидели в Пекине, потому что адекватной реакции США, реакции Запада просто нет", - считает аналитик.

В то же время он подчеркнул: Украина получает помощь от союзников, за которую очень благодарна, но этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы выиграть, или даже стабилизировать линию фронта.

По его мнению, заявления Путина, в частности о том, что Украина должна отдать Крым и Донбасс - лишь политические маневры. По мнению Жмайло, Москва надеется, что нащупает слабые места Вашингтона и в результате тот будет давить не на Кремль, а на Киев - заставлять принимать неприемлемые условия, которые выдвигает РФ.

Жмайло считает: Путин искренне верит, что украинская армия за осень или в начале зимы посыплется, не сможет воевать и это станет его козырем для любых переговоров и будет диктовать свои условия с позиции сильного.

"Поэтому это такая игра, которая не имеет целью практического результата. И последний парад в Пекине в очередной раз это подтверждает. Эта война и фронт нашей войны - уже не война России и Украины, или России и Европы. Это война восточных автократий с западными демократиями. И, к сожалению, именно восточные автократии пока еще демонстрируют большую эффективность", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин впервые публично появились вместе, возглавив военный парад в Пекине в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Как писали западные СМИ, по масштабу и политическому значению он превзошел все предыдущие. Также говорилось, что лидер Китая использовал кадры парада, которые транслируют по всему миру, чтобы продемонстрировать свою поддержку Путину и Киму, и одновременно подчеркнуть свое лидерство в этом альянсе.

