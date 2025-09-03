В Пекине состоялся военный парад с демонстрацией огромного количества вооружения.

Председатель КНР Си Цзиньпин, а также северокорейский и российский диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин впервые публично появились вместе, возглавив военный парад в Пекине в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Они сдержанно наблюдали, как выстроенные в ряды солдаты, моряки, летчики и летчицы готовились пройти маршем, за ними следовала новейшая техника Народно-освободительной армии Китая, пишет The Times. Парад открыл военный оркестр и хор, а Си и его гости поприветствовали ветеранов в почетных местах.

После речи, в которой прозвучала дань прошлому и обещание мирного будущего, китайский лидер поднялся в специальный автомобиль и принял парад вдоль маршрута. Колонна прошла по проспекту Чанъаньцзе — Авеню Вечного Мира, главной магистрали Пекина.

Видео дня

Сообщается, что мероприятие не было общедоступным: за исключением специально отобранных зрителей, которых ночью привезли автобусами и разместили на временных трибунах. Центр города был перекрыт, местных жителей держали подальше.

Подготовка к параду велась давно. По масштабу и политическому значению он превзошел все предыдущие — как десятилетние парады в честь основания КНР и победы коммунистов в гражданской войне 1949 года, так и памятное мероприятие 2015 года в честь окончания Второй мировой.

Само проведение подобных парадов в честь Второй мировой — инициатива председателя КНР. Ранее война китайского народа против японской агрессии, как её называют в Китае, не считалась достойной особого упоминания, ведь тогда страной управляла националистическая партия Гоминьдан, свергнутая коммунистами через четыре года.

Си Цзиньпин же вписал Вторую мировую в собственный нарратив "великого возрождения Китая". Теперь это не контраст к коммунистической победе, а героическое сопротивление китайцев японскому вторжению, которое стало началом пути к силе и процветанию.

Лидер Китая охотно использует кадры парада, транслируемые по всему миру, чтобы продемонстрировать свою поддержку Путину и Киму — и одновременно подчеркнуть лидерство в их альянсе.

СМИ также пишет, что при этом Си Цзиньпин изобразил более позитивный образ исторического союза с Британией и США и заявил, что отношения стоит возродить.

Военный парад в Китае - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Китай на параде показал новую межконтинентальную ракету DF-61. Ее впервые показали публично на восьмиколесной мобильной платформе, но это не все. Мир в целом увидел весь арсенал Поднебесной, формирующий "ядерную триаду".

Кроме того, в Sky News объяснили, почему военный парад в Китае важен для Украины. Наша страна внимательно следит за событиями в Пекине, ведь международная демонстрация поддержки может стать сигналом об усилении военно-политических союзов вокруг России.

Вас также могут заинтересовать новости: