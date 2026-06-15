'Жизнь меняется': участник 'Холостячки' пополнил ряды ВСУ (фото)

Дмитрий также рассказал, где он сейчас служит.

Участник второго сезона романтического шоу "Холостячка", где главной героиней была певица Злата Огневич, Дмитрий Шевченко впервые рассказал о мобилизации.

Оказалось, что в этом году 42-летний мужчина пополнил ряды ВСУ. О своей службе он решил сообщить сегодня, 15 июня, в свой день рождения в Instagram.

"Еще год назад я не мог представить, что этот день рождения встречу именно так. Но жизнь меняется, и каждый делает свой выбор. В этом году я мобилизовался в Государственную пограничную службу Украины, потому что хорошо понимаю: от пограничников зависит безопасность государства. Наши границы – это наш дом. Не знаю, что принесет следующий год, но точно знаю – хочу встретить его с честью, верой и достоинством. Верой в себя, побратимов и Украину. Спасибо всем, кто рядом и поддерживает. Новый год, новый жизненный опыт начинается. Работаем. Боремся. Живем. Победим", - подчеркнул Дмитрий.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН писал о мобилизации победителя шоу "Холостячка" Андрея Задворного.

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