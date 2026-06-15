'Удар по имиджу': капитан ВМС объяснил, почему РФ атаковала исторические здания в Киеве

У Украины по-прежнему остаются проблемы с противодействием баллистике, отметил Рыженко.

РФ во время атаки в ночь на 15 июня поразила ряд исторических зданий в Киеве, и Путин может воспринимать это как ответ за повреждение в Крыму панорамы "Обороны Севастополя". Такое мнение высказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV, комментируя удар россиян в ночь на 15 июня.

"Для Путина лично это такой серьезный удар по имиджу. Потому что Крымская война, Севастополь – это все очень идеологично для него. Я думаю, что то, что на этот раз была концентрация на таких исторических местах столицы нашего государства, возможно, связано с этим", – отметил Рыженко.

Комментируя ночную атаку оккупантов, капитан добавил, что Украина располагает достаточным количеством средств для сбивания российских крылатых ракет. Поэтому РФ и сокращает использование "Калибров" во время массированных атак.

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"Последние пару месяцев они действительно их очень редко применяют. Последний раз 2 июня они использовали 5 "Калибров", из которых 4 были сбиты. Это довольно дорогая ракета. Она неплоха в техническом плане, и россияне использовали их довольно много. Но у Украины есть достаточно много средств, которые могут эти ракеты сбивать. И это не Patriot, это другие ЗРК, это IRS-T. И не только эти, а другие дозвуковые. Вот тот факт, что были перехвачены все крылатые ракеты этой ночью – это подтверждение того, что с этим сегментом противовоздушной обороны у нас ситуация более-менее нормальная", – сказал Рыженко.

В то же время он добавил, что у Украины есть проблемы с противодействием баллистическим ракетам. По словам Рыженко, причиной является недостаточное количество ракет-перехватчиков PAC-3.

"Сейчас ведется работа над тем, чтобы каким-то образом получить дополнительные такие ракеты. К сожалению, гиперзвук – Цирконы, Искандеры – может перехватывать только система Patriot или SAMP/T. Но SAMP/T у нас еще меньше, чем Patriot", – добавил Рыженко.

Ночной удар РФ: что известно

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной атаки по Киеву российские оккупанты использовали 60 ракет. По словам президента, по состоянию на утро в столице было 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара.

В ЕС уже отреагировали на удар РФ по Лавре. В частности, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сравнил это с бомбардировкой Нотр-Дама. Он также заявил, что РФ "в очередной раз продемонстрировала всю жестокость своих действий", добавив, что это "абсолютно неприемлемо".

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