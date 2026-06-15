Детектив раскрыл способ, как разоблачить лжеца: обвинения только помешают

Он предупредил, что прямые обвинения во лжи чаще всего приводят к обратному эффекту.

Многие люди, заподозрив собеседника во лжи, переходят к обвинениям или пытаются распознать обман по жестам и мимике. Однако опытный детектив утверждает, что такой подход только мешает докопаться до правды.

Бывший сотрудник полиции с 13-летним стажем Джошуа Мейсон рассказал о методе, который используют правоохранители для выявления лжи, пишет Inc.com. По его словам, именно прямые обвинения чаще всего приводят к обратному эффекту.

Почему не стоит обвинять человека во лжи

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Как объяснил Мейсон, когда человека напрямую обвиняют в обмане, разговор быстро становится конфликтным. Вместо обсуждения фактов собеседник начинает защищаться, оспаривать мотивы обвинителя или переводить внимание на его недоверие.

Не менее бесполезным эксперт считает и анализ языка тела. Популярные признаки вроде отведенного взгляда или нервозности далеко не всегда свидетельствуют о лжи. Часто они лишь говорят о волнении или стрессе.

Три шага, которые помогают узнать правду

По словам специалиста, гораздо эффективнее использовать метод, основанный на наблюдении и уточняющих вопросах.

Первый шаг - спокойно озвучить свои наблюдения без обвинений. Например, сказать: "Мне кажется, в этой истории есть что-то еще" или "Вы выглядите немного напряженным".

Второй шаг - задавать вопросы, начинающиеся со слова "что". Вместо "Почему вы так поступили?" лучше спросить: "Что произошло дальше?" или "Что вы сделали после этого?".

Специалист объяснил, что такие вопросы заставляют человека предоставить больше деталей. И именно в деталях, по словам детектива, чаще всего начинают проявляться противоречия.

Почему важно не торопиться

Третий этап метода может показаться самым необычным. Если собеседник начинает путаться в своих объяснениях, не стоит сразу указывать на несостыковки.

Мейсон посоветовал позволить человеку самому ощущать давление собственной версии событий. По его словам, поддерживать ложь становится все сложнее по мере того, как приходится запоминать детали и следить за реакцией собеседника.

В результате человек либо начинает говорить правду, либо окончательно запутывается в своих объяснениях, что сделает обман очевидным.

Психологи поддерживают этот подход

Интересно, что рекомендации детектива совпадают с выводами психологов. Исследователи разработали метод выявления лжи, основанный на получении максимально подробной информации от собеседника.

Согласно исследованиям, невиновные люди обычно готовы охотно рассказывать детали произошедшего, тогда как лжецы стараются уклоняться от уточнений или начинают противоречить самим себе.

При этом, как отметило издание, эксперты отмечают, что универсального способа разоблачить лжеца не существует. Однако спокойный разговор, уточняющие вопросы и внимание к деталям могут оказаться гораздо эффективнее, чем эмоциональные обвинения и конфликт.

Другие новости о поведении людей

Ранее психологи рассказали, как распознать фальшивого человека. Они назвали 5 тревожных "знаков". По словам психологов, неискренних людей часто выдает чрезмерная зацикленность на статусе, чужом мнении, сплетнях и личной выгоде в отношениях с окружающими.

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