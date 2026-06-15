Жених Никитюк честно ответил, планируют ли они второго ребенка

У пары уже есть общий сын Оскар.

Жених-военнослужащий известной украинской телеведущей Леси Никитюк – Дмитрий Бабчук – заговорил о планах на будущее. В частности, ответил, планируют ли они еще общих детей.

Сегодня, 15 июня, их сын Оскар отмечает свой первый день рождения. И пока молодые родители не показывают полностью лицо именинника, Дмитрий признался, хотят ли они второго ребенка.

"Конечно. Потом третий. А потом демобилизация", – в шутку написал Бабчук в Instagram.

Видео дня

К слову, Леся Никитюк познакомилась с Дмитрием осенью 2024 года. Пара начала встречаться, а впоследствии военный сделал звезде предложение. Затем ходили слухи, что телеведущая беременна, но некоторое время она не подтверждала эту информацию. А летом прошлого года родила сына. Долгое время они скрывали имя мальчика, но после крещения признались, что назвали его Оскаром. Пока молодые родители еще не сыграли официальную свадьбу.

Напомним, ранее Леся Никитюк публично поздравила своего жениха с особым праздником. Мужчине на днях исполнилось 30 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: