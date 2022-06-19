Сегодня на площади Святого Петра в Ватикане молитвенная встреча собрала несколько десятков тысяч паломников.

Папа Римский Франциск обратился к паломникам с вопросом, что они сделали для Украины.

Как сообщает Vatican News, сегодня в конце воскресной встречи с паломниками Папа Франциск обратился с побуждением задуматься над тем, что каждый делает для помощи украинцам, которые страдают от войны.

В частности, молитвенная встреча собрала на площади Святого Петра в Ватикане несколько десятков тысяч паломников.

Франциск попросил каждого задать вопрос об Украине, во время обращения к молитве "Ангел Господень".

"И в этот момент не будем забывать о многострадальном украинском народе. Народ, который страдает. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце", - сказал Франциск.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Франциск встретился с главными редакторами иезуитских журналов и поделился мыслями о российском вторжении в Украину. Франциск указал на необходимость отбросить схему "Красной шапочки", мол, Красная шапочка – добрая, волк – злой.

Как отметил Папа Франциск, мир является свидетелем жестокости и грубости, которую ведут в целом "наемнические силы, используемые русскими". При этом понтифик заверил, что якобы не защищает Россию, но отметил, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована".

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

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