Папа Римский в очередной раз заявил, что не собирается ехать в Киев, но несколько раз повторил, что готов поехать в Москву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с Папой Римским якобы заявил, что Россия планирует закончить войну в Украине до 9 мая.

Об этом Папа Римский Франциск рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Орбан, когда я с ним встретился, он сказал мне, что у россиян есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так... Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморские порты, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - сказал Папа Римский и добавил, что "для мира не хватает воли".

Папа Римский хочет поехать в Москву, а в Киев не планирует

Понтифик рассказал, что просил кардинала Паролина после двадцати дней войны прислать Путину сообщение о том, что он готов поехать в Москву, но ответа не получил.

При этом Папа Римский в очередной раз заявил, что не собирается ехать в Киев, но несколько раз повторил, что готов поехать в Москву.

"Я пока не еду в Киев. Я послал кардинала Михаэля Черни и кардинала Конрада Краевского, которые приехали туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", - сказал Франциск.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Путин на данный момент не остановится.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о подготовке нападения на Украину. По его словам, у Венгрии были планы на часть территории Украины.

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