Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, комментируя по просьбе журналистов слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована".
"НАТО - это оборонительный альянс. И война в Украине - это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, - поддерживает независимое суверенное государство в Европе - Украину", - подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что Альянс и страны-члены привлечены к учениям украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.
"Это ни для кого не является угрозой. Это не является провокацией. И это то, что мы продолжаем делать. Президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - подчеркнул Столтенберг.
Что предшествовало
19 мая Франциск встретился с главными редакторами иезуитских журналов и поделился мыслями о российском вторжении в Украину. Франциск указал на необходимость отбросить схему "Красной шапочки", мол, Красная шапочка – добрая, волк – злой.
Как отметил Папа Франциск, мир является свидетелем жестокости и грубости, которую ведут в целом "наемнические силы, используемые россиянами".
"Россияне, действительно, предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников. Но опасность заключается в том, что мы видим только это, и оно является кошмаром, но не видим целой трагедии, которая разворачивается за этой войной, которая, возможно, была определенным образом или спровоцированной, или же не удалось ее предотвратить", – сказал он, обратив внимание также на интересы, связанные с рынком оружия.
При этом Понтифик заверил, что не защищает Россию.
"Кто-то может сказать мне в этом контексте: так ты сторонник Путина! Нет, я не являюсь им. Это упрощение и ошибка утверждать так. Я просто против умаления сложной ситуации до разделения на хороших и плохих, не задумываясь над истоками и над интересами, которые являются очень сложными", – сказал он, подчеркнув, что в то время, когда видим жестокость российских войск, не нужно забывать о проблемах, чтобы пробовать их решать.