Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что НАТО продолжает поддерживать Украину.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе после двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса, комментируя по просьбе журналистов слова Папы Римского Франциска, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована".

"НАТО - это оборонительный альянс. И война в Украине - это война президента Путина. Это война, которую он решил вести против независимого суверенного государства. И то, что делает НАТО на протяжении многих лет, - поддерживает независимое суверенное государство в Европе - Украину", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что Альянс и страны-члены привлечены к учениям украинских военных, помогают, дают советы и вооружение Вооруженным силам Украины.

"Это ни для кого не является угрозой. Это не является провокацией. И это то, что мы продолжаем делать. Президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимого государства Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Что предшествовало

19 мая Франциск встретился с главными редакторами иезуитских журналов и поделился мыслями о российском вторжении в Украину. Франциск указал на необходимость отбросить схему "Красной шапочки", мол, Красная шапочка – добрая, волк – злой.

Как отметил Папа Франциск, мир является свидетелем жестокости и грубости, которую ведут в целом "наемнические силы, используемые россиянами".

"Россияне, действительно, предпочитают посылать вперед чеченцев, сирийцев, наемников. Но опасность заключается в том, что мы видим только это, и оно является кошмаром, но не видим целой трагедии, которая разворачивается за этой войной, которая, возможно, была определенным образом или спровоцированной, или же не удалось ее предотвратить", – сказал он, обратив внимание также на интересы, связанные с рынком оружия.

При этом Понтифик заверил, что не защищает Россию.

"Кто-то может сказать мне в этом контексте: так ты сторонник Путина! Нет, я не являюсь им. Это упрощение и ошибка утверждать так. Я просто против умаления сложной ситуации до разделения на хороших и плохих, не задумываясь над истоками и над интересами, которые являются очень сложными", – сказал он, подчеркнув, что в то время, когда видим жестокость российских войск, не нужно забывать о проблемах, чтобы пробовать их решать.

Вас также могут заинтересовать новости: