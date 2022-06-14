По мнению Франциска, войну спровоцировали.

Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает Путина, но указать, где добро, а где зло отказался.

Цитирует 85-летнего Папу Civiltà Cattolica.

"Мы должны отойти от обычной модели "Красной Шапочки": Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Здесь нет метафизического добра и зла. Появляется что-то глобальное, с элементами, которые очень переплетаются", - говорит понтифик.

Он вспомнил разговор с одним из глав государств за два месяца до начала широкомасштабной войны:

"Он сказал мне, что его очень волнует то, как движется НАТО. Я спросил, почему, а он ответил: "Лают у ворот России. И они не понимают, что российские имперцы не позволят никакой иностранной силе приблизиться к ним". Я сделал вывод, что ситуация может привести к войне. Таково было мое мнение".

Франциск добавил:

"То, что мы видим - это жестокость, с которой эту войну ведут войска, как правило, наемнические, используемые россиянами. Но опасность заключается в том, что мы видим только это, ужасное, и не видим всей драмы, которая разворачивается за этой войной, которую, возможно, как-то либо спровоцировали, либо не предупредили. И я наблюдаю интерес к испытаниям и продаже оружия. Это очень печально".

Понтифик также заверил, что Путина он не поддерживает:

"Было бы упрощенно и неправильно говорить такое. Я просто против сводки сложности к различию между хорошим и плохим, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны. Пока мы видим свирепость, жестокость российских войск, мы не должны забывать о проблемах, чтобы попытаться их решить".

В то же время Франциск отдал должное украинскому народу:

"Украина является экспертом в страданиях из-за рабства и войны. Это богатая страна, которая всегда была разрезана волей тех, кто хотел завладеть ею, чтобы эксплуатировать. Как будто сама история сформировала Украину как страну-героя. Этот героизм трогает наши сердца".

"Я очень хотел бы подчеркнуть этот момент: героизм украинского народа. Перед нашими глазами ситуация мировой войны, глобальных интересов, продажи оружия и геополитического присвоения и мученическая жертва героического народа", - добавил Папа.

Напомним, что ранее Папа Римский имел разговор с патриархом Кириллом в Zoom аж 40 минут.