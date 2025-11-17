Рюге пояснил, что пока нет финального решения относительно начала операции в воздушном пространстве Украины.

Позиция НАТО заключается в том, что нужно защищать собственное воздушное пространство и территорию. На данный момент консенсуса относительно начала операции в воздушном пространстве Украины нет, заявил в интервью литовскому изданию LRT помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге.

На вопрос журналиста, не целесообразнее ли сбивать, например, вражеский беспилотник или баллистическую ракету в небе над Украиной, если они приближаются к воздушному пространству страны НАТО, Руге отметил, что пока лишь отдельные страны предлагают это делать.

"Нет решения, нет консенсуса НАТО относительно начала операций в украинском воздушном пространстве", - сказал Рюге.

Он добавил, что Альянс еще до конца не определился, стоит ли это делать. В то же время, по словам помощника генерального секретаря НАТО, Украине предоставляется огромная поддержка.

"Мы помогаем Украине защищаться. Это очень трудно, но мы постоянно очень стараемся отправить Украине технику для защиты от российских авиаударов", - отметил Рюге.

Также он напомнил, что недавно Германия передала Украине дополнительные системы "Patriot".

Угроза для НАТО со стороны России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны Германии Борис Писториус считает, что НАТО следует пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. По его мнению, Россия способна достаточно быстро восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО. Писториус не исключает, что произойти это может еще до 2029 года. В то же время, он отметил, что НАТО способно защищаться, но следует лучше оснастить боеспособные вооруженные силы.

Также мы писали, что журналисты немецкой газеты Die Welt считают, что Россия имеет несколько новых видов вооружения, которое представляет большую угрозу для других стран. В документе изложен анализ новейшего арсенала стратегических ядерных сил РФ. В частности, особенно там упоминается крылатая ракета с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы завершении разработки этой ракеты. Прогнозируется, что страна-агрессор способна ввести в эксплуатацию данную ракету уже через 2-3 года.

