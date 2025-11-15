Как отметила один американский парамедик, в НАТО учат тому, что было актуальным во времена войны в Афганистане.

Во время боевых действий на фронте в Украине российские беспилотники всегда кружат в небе, готовясь нанести удар в любой момент. Таково будущее войны, к которому Запад не готов в случае открытого конфликта с РФ. Об этом пишет The Independent.

В частности журналисты рассказали об американском волонтере-парамедике Ребекке Мациоровски, которая руководит медицинскими операциями, эвакуацией и проводит тренировки для целого батальона мужчин и женщин на восточном фронте Украины.

Готово ли НАТО к такой войне, как в Украине?

"Вы встречались с учебными командами НАТО. Вы разговаривали с НАТО, когда вернулись в Европу. Считаете ли вы, что они готовы к следующей войне с Россией?" - спрашивает ее журналист The Independent.

На что она, находясь более чем 40 месяцев на войне в Украине, ответила:

"Нет. Нет, честно говоря, я немного напугана".

Парамедик продолжила:

"Если вы поговорите с военными чиновниками НАТО, они уверят вас, что все под контролем, что они хорошо оснащены и хорошо подготовлены. Но я не думаю, что кто-то может быть готовым к такому конфликту. Я не думаю, что кто-то может. И что меня беспокоит, так это то, что, хотя они предлагают обучение [в Европе для украинцев], я думаю, что им было бы полезно также получить некоторую информацию и обучение от украинцев".

Мациоровски прошла обучение с силами НАТО в прошлом году и рассказала, что то, чему они учили, было актуальным для Афганистана и Ирака, но не для Украины.

"Когда я ехала на учения в НАТО, фактор дронов не был учтен. Это были тактики, которые изучали во время предыдущей войны. А эти тактики сейчас не работают, потому что вы не проводите линейное наступление. С появлением дронов все изменилось. И я не думаю, что это было учтено, по крайней мере не в этой тренировке", - объяснила она.

Какая сейчас военная медицина на самом деле?

В The Independent рассказали, что команды американской парамедикини эвакуируют раненых солдат на квадроциклах, ведь бронированные машины скорой помощи теперь являются смертельной ловушкой, тогда как квадроциклы могут ехать между лесами и окопами, пытаясь избежать беспилотников.

Однако ее команда несет большие потери. В частности, во время спасательной операции на прошлой неделе погиб ведущий медик с позывным "Викинг", а за несколько недель до этого умер водитель от взрыва дрона.

"Я не вижу, чтобы другие европейцы справлялись с этим", - добавила парамедик.

Война меняется на ходу

Как отмечают в издании, если дело дойдет до войны, Россия имеет опыт современных боевых действий, который разделяет только Украина.

В частности офицер, который воюет в Покровске, где Россия сосредоточила 150 тысяч военных, описывает бои там как "ад", поэтому именно в разгаре этого ада и формируется новый подход.

"Мы меняем структуру войны на ходу. Есть плохие новости для Украины и Европы. Россия адаптируется так же, как и мы. Это колоссальная угроза, которую в Европе очень недооценивают", - отметил Александр Ябчанка, командир подразделения беспилотников в составе 59-й бригады "Волки Да Винчи".

Также недавнее исследование Джека Уотлинга из Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) предупредило, что НАТО нужно осознать, что война изменилась.

"Появление небольших, смертоносных дронов, которые часто летают с видом от первого лица (FPV), часто управляются с помощью волоконно-оптических кабелей и способны к точному наведению далеко за пределы того, что считалось линией фронта, изменило характер конфликта", - добавляют в The Independent.

По словам доктора Уотлинга, "распространенные сети и датчики затрудняют возможность достичь эффекта неожиданности"

"Бронированные машины, инженерное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы - все это можно легко обнаружить и уничтожить на большом расстоянии. Это означает, что линии фронта широкие, глубокие, раздробленные и почти пустые от пехоты", - подчеркивают в публикации.

С чем столкнется НАТО в случае войны с Россией

Поэтому в потенциальной войне с Россией может пройти несколько дней или недель, прежде чем тяжелораненного солдата НАТО можно будет эвакуировать. Тогда как количество раненых из-за взрыва дрона, скорее всего, будет большим.

"Ранения, травмы - катастрофические. И их количество увеличивается, потому что радиус поражения дрона, который сбрасывает гранату или взрывное устройство, является огромным. Поэтому может быть уничтожена целая группа, все ее члены могут быть ранены одним ударом. Сейчас мы не так часто видим рукопашные бои. Сейчас мы сосредотачиваемся на длительном лечении в полевых условиях; ребята, которые не могут эвакуироваться, предоставляют медицинские советы по радио, чтобы, когда ребята приезжают в подразделение, каждый солдат был обучен как медик, потому что у нас не хватает медиков и нет гарантии, что они смогут вовремя добраться до раненого солдата. Поэтому каждый солдат должен быть высококвалифицированным медиком... чтобы лечить себя и других вокруг себя", - объяснила Мациоровски.

Однако, как отмечают в The Independent, постоянные вооруженные силы НАТО редко проходят подготовку по вопросам длительного лечения антибиотиками и внутривенными капельницами. Самое главное то, что они не готовы к потенциальным массовым потерям, с которыми силы НАТО могут столкнуться в войне с РФ.

"Мы почти не можем представить масштабы этих потерь", - добавил Эд Арнольд, бывший офицер британской армии, который сейчас работает в Rusi.

Также военный призвал обучать украинцев в Сандгерсте (Королевской военной академии).

"Там должен быть постоянный украинский взвод, который регулярно меняется, предоставляя нам актуальную информацию о том, что происходит", - подчеркнул Арнольд.

НАТО и угроза со стороны РФ - последние новости

Ранее полковник немецкой армии Армин Вагнер заявил, что чтобы покончить с НАТО, России хватит двух бригад. Он считает, что агрессия РФ против НАТО будет более ограниченной в военном плане, но более интенсивной в информационной сфере.

По словам Вагнера, Москва стремится по возможности возродить империю в прежних границах, и война в Украине является неудачной попыткой на этом пути. Он считает, что кровавая мясорубка в Украине - это не то, что Кремль планирует делать дальше для захвата остальных территорий.

В то же время Business Insider писал, что НАТО, готовясь к войне, делает ставку на танки, несмотря на стремительное развитие дронов. В издании подчеркивают, что нет гарантии, что война между НАТО и Россией будет похожей на войну в Украине, особенно учитывая диапазон боевых возможностей, доступных альянсу.

В частности командир одной из немецких бригад, которая находится на границе с РФ, отметил, что цель заключается в "подготовке к войне будущего, а не к войне прошлого и, вероятно, также не к войне, которая происходит сейчас".

