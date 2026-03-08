Сийярто обвинил Украину в перевозке денег 'военной мафии': в МИД Украины жестко ответили

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили сотрудники "Ощадбанка" по венгерской территории, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии". Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.
"Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига снова вышел из себя из-за того, что мы задержали в Венгрии груз украинских наличных денег, сопровождаемый сотрудниками украинских спецслужб. Однако не следует выходить из себя, а наконец ответить на простые вопросы: почему украинцы перевозили в Венгрии 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными? На что они потратили эти деньги и в чьих интересах? Сколько из них было потрачено в Венгрии и в чьих интересах?" - написал Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, украинская сторона якобы не может ответить на эти вопросы. Он добавил, что из-за этого укрепляется подозрение, что это могут быть деньги "украинской военной мафии".
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил Сийярто на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что "на воре и шапка горит".
"В Украине мы говорим: "На воре и шапка горит". Это означает, что "нечистая совесть сама себя выдает". Именно так и есть. Мы ждем возвращения украденных средств и готовим конкретные юридические меры. А также будем требовать справедливости и ответственности", - заявил Тихий.
Похищение сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии - что известно
Напомним, что 5 марта в Венгрии похитили сотрудников "Ощадбанка", а также два автомобиля инкассаторской службы и ценности. В заявлении банка говорится о том, что сотрудники были безосновательно задержаны в Венгрии при осуществлении регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов между Райффайзен банком Австрия и "Ощадбанком Украина".
Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Местонахождение автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерством иностранных дел Украины. В то же время местонахождение сотрудников "Ощадбанка" остается неизвестным.
Вскоре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. Он подчеркнул, что возможности связаться с похищенными сотрудниками нет.
6 марта международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что семь украинцев, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут "высланы из Венгрии".
На основании расследования, проведенного Национальной налоговой и таможенной службой, была установлена личность семи задержанных граждан Украины. Уже 6 марта семерых задержанных выслали с территории страны.
По словам министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, правительство его страны требует от Украины немедленного ответа и объяснений по поводу перевозки наличных через Венгрию.