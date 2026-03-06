Захват сотрудников 'Ощадбанка': из Венгрии выслали семерых украинцев

В пятницу, 6 марта, семеро задержанных были высланы с территории страны.

Семь украинцев, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами, будут "высланы из Венгрии", заявил международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает Index.

Сообщается, что на основании расследования, проведенного Национальной налоговой и таможенной службой, была установлена личность семи задержанных граждан Украины. В пятницу, 6 марта, семерых задержанных выслали с территории страны.

В сообщении Правительственного информационного центра отмечается, что "операцию контролировал бывший генерал Службы безопасности Украины, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины, которому помогали лица с военным опытом".

По данным издания, в четверг, 5 марта, Национальная налоговая и таможенная служба задержала семерых граждан Украины и два бронированных автомобиля для перевозки денег, которые из Австрии в Украину перевозили в общей сложности 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота.

По словам министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто, правительство требует от Украины немедленного ответа и объяснений по поводу перевозки наличных через Венгрию.

Сийярто добавил, что у Венгрии "возникает законный вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии".

Глава МИД Венгрии рассказал, что с января текущего года украинцы перевезли через Венгрию в общей сложности 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золотых слитков.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в соцсети Х, что политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют о том, что задержание семи украинских граждан в Будапеште было частью шантажа и предвыборной кампании Венгрии.

"Список требований Орбана к Украине, обнародованный сегодня утром, был особенно показательным. Это то, что обычно происходит после захвата людей в заложники: выдвижение требований", - отметил Сибига.

Глава МИД Украины подчеркнул, что страна "не будет терпеть этот государственный бандитизм".

"Все, кто несет ответственность за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер", - добавил Сибига.

Он призвал Венгрию "прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и предвыборную кампанию".

"Мы ожидаем решительной реакции от наших партнеров. Мы также созовем иностранный дипломатический корпус в @MFA_Ukraine, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечения к ответственности", - сообщил украинский дипломат.

Похищение сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, ночью 6 марта государственный банк "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения. Они осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банком Австрия и "Ощадбанком Украина".

Согласно данным GPS-сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" находятся в центре Будапешта.

Также мы писали, что Национальный банк Украины направляет в Будапешт делегацию, чтобы прояснить ситуацию. Глава НБУ Андрей Пышный проинформировал, что параллельно прорабатываются обращения к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля в еврозоне, а также соответствующих действий венгерской стороны.

