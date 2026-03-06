Венгрия не предприняла реальных шагов для сотрудников 'Ощадбанка', - МИД Украины

Также к ним до сих пор не допущены украинские консулы.

Реальных шагов со стороны венгерских властей, несмотря на заявления, по освобождению семи украинских граждан не предпринято. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

"На данный момент, кроме публичных заявлений, реальных шагов по доступу консулов или освобождению граждан Украины венгерская сторона не предприняла. Продолжаем требовать их немедленного освобождения и доступа консулов. Посол Украины и наши консулы находятся непосредственно там, где удерживают украинцев, требуя доступа, уже более полутора часов", - подчеркнул Тихий.

Похищение украинцев в Венгрии: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 6 марта в Венгрии похитили семерых сотрудников государственного банка "Ощадбанк", которые управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

Международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил о намерении "выслать" задержанных украинцев из Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины немедленного ответа и объяснений по поводу перевозки наличных через Венгрию. По его словам, у Венгрии "возникает законный вопрос, не идет ли речь здесь о деньгах украинской военной мафии".

Также мы писали, что Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту похищения семи сотрудников "Ощадбанка" и служебного автомобиля в Венгрии. Полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции с целью установить все обстоятельства происшествия.

