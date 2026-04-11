Китай готовится передать Ирану системы ПВО на фоне хрупкого перемирия, – CNN

Пекин отрицает обвинения, но разведка США сообщает о подготовке новых поставок вооружений.

Американская разведка считает, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны уже в ближайшие недели. Об этом сообщают несколько источников, знакомых с соответствующими оценками, передает CNN.

Речь идет о переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК), которые представляют серьезную угрозу для низколетящей авиации. По словам собеседников, такие системы уже использовались во время недавнего пятинедельного конфликта и могут снова сыграть свою роль в случае срыва режима прекращения огня.

Эта информация появилась на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном. В то же время Дональд Трамп готовится к визиту в Пекин, где должен встретиться с Си Цзиньпином.

По данным источников, Пекин может использовать третьи страны для маскировки происхождения поставок. Это позволило бы избежать прямой ответственности за передачу вооружения.

В посольстве Китая в Вашингтоне эти обвинения опровергли. Там заявили, что Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" и призвали США воздержаться от "безосновательных обвинений".

Разведка также считает, что Иран может использовать паузу в боевых действиях для восстановления своего военного потенциала с помощью иностранных партнеров. В частности, китайские компании, по данным источников, уже поставляют Тегерану технологии двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.

Отдельно отмечается, что прямые поставки систем ПВО со стороны Китая стали бы новым уровнем поддержки Ирана на фоне конфликта, в котором также участвует Израиль.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что американский истребитель F-15 был сбит над Ираном "ручным ракетным комплексом с тепловым наведением". Иран, со своей стороны, сообщал об использовании "новой" системы ПВО, однако ее происхождение не уточнялось.

Аналитики отмечают, что Китай пытается сохранять баланс: с одной стороны – поддерживать стратегические отношения с Ираном, от нефти которого он зависит, а с другой – избегать открытого втягивания в конфликт, сохраняя возможность отрицания своей роли.

Перемирие с Ираном – последние новости

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Венс в пятницу отправился в Пакистан на переговоры с Ираном по урегулированию ядерного спора и прекращению войны.

Накануне переговоров страны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня. Иранцы угрожали вообще не приезжать, хотя позже государственные СМИ сообщили, что они приземлились в Исламабаде. Также пока Венс находился в самолете, Трамп высказал завуалированную угрозу убить иранских лидеров, если они не пойдут на встречу.

