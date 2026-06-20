Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что принял решение лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Что происходит в соседней стране и при чём здесь орден?

В Польше сейчас идет настоящая политическая война за правый электорат. Если раньше за польских правых безоговорочно боролась партия "ПиС", то сейчас за этот же электорат борются сразу три политические силы: помимо "ПиС", это ещё две конфедерации, которые динамично перетягивают на себя электорат громкими эмоциональными заявлениями.

И хотя риторика этих трех политических сил вроде бы схожа, но именно между ними сейчас идет борьба за победу на парламентских выборах.

Для "ПиС" – партии Навроцкого – сейчас принципиально важно выиграть эти выборы. Причём не просто выиграть, а выиграть убедительно. Ведь в противном случае придется формировать большинство с двумя конфедерациями, а это для Навроцкого далеко не лучший сценарий.

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И не только из-за экономических разногласий с конфедерацией Менцена. Есть ещё более радикальная "Конфедерация Польской Короны" во главе с Брауном – скандальным антисемитом и хулиганом. Такая фигура мгновенно станет красной тряпкой для любых международных амбиций Навроцкого. Даже в тех же США и Трамп вряд ли с энтузиазмом воспримут союзника, в правительстве которого заседают откровенные антисемиты.

Поэтому "Право и Справедливость" пытается удержать избирателя любой ценой. И единственное, до чего там додумались, – копировать риторику конфедерации, чтобы переманить к себе их электорат.

Отсюда и внезапная любовь к "украинской карте".

С точки зрения политтехнологий – вполне банальная история для многих правых партий. Два года назад те же польские правые официально проводили кампанию с требованием к Германии вновь возместить убытки за Вторую мировую войну. Проблема сейчас в другом: цена за эту игру оказывается слишком высокой. Такая риторика бьет не только по двусторонним отношениям – она затрудняет построение новой архитектуры безопасности в Европе, опорой которой могла бы стать ось Варшава–Киев.

Вместе с тем, в любой истории кому-то нужно быть взрослым. Со стороны Украины не стоит поддаваться эмоциональным колебаниям. Вместо этого нужно попытаться говорить о будущем – о совместных проектах, восстановлении, экономике и безопасности, – тем более что у нас один и тот же общий враг.

Что касается прошлого, то здесь нужна максимальная открытость и совместные исследования – прежде всего, проводимые профессиональными историками, а не политиками.

Тем более что правый уклон в польской политике может быть временным. Значительная часть польского общества прекрасно понимает, кто друг, а кто враг. Просто политический тренд сейчас сдвинулся не в ту сторону. Так иногда бывает в демократиях перед выборами.