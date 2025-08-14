Трамп анонсировал, что сразу после его встречи с Путиным, состоится трехсторонняя встреча, на которой будет Зеленский.

Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейскийм союзникам, что не будет обсуждать территориальный раздел Украины с российским диктатором Владимиром Путиным.

Трамп сказал европейским лидерам, что его цель на встрече с Путиным на Аляске - прекращение огня в Украине, сообщают источники NBC News.

Источники детализировали, что Трамп заявил европейским лидерам во время телефонного разговора, что не намерен обсуждать какой-либо обмен землями на встрече с Путиным. По словам проинформированных источников, Трамп заявил, что он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров, сообщили европейские чиновники, которые обознаны в деталях разговора. Они добавили, что у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп не настроен оптимистично в отношении результатов встречи с Путиным.

Источники добавили, что лидеры едины в мнении, что если Путин не согласится на прекращение огня, Трамп введет новые санкции против РФ. Также все стороны согласились с тем, что Украина также должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Источники поделились, что европейские лидеры ушли с позитивным настроем относительно планов Трампа на встречу с Путиным. Один из них заявил, что достижение прекращения огня, как ожидается, станет приоритетом для Трампа на встрече. Другой выразил уверенность, что украинская территория не будет обсуждаться без Украины.

В свою очередь Трамп назвал телефонный разговор с европейскими лидерами "очень хорошим" и предположил, что после его встречи с Путиным может состояться еще одна встреча с участием Зеленского:

"Велика вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем", - сказал Трамп.

"Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем быструю вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной", - сказал глава Белого дома.

Президент подтвердил, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если Путин не согласится прекратить войну.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

15 августа в Анкоридже на военной базе состоится встреча Трампа с Путиным.

Европейские и украинские власти опасались, что Трамп и Путин могут согласовать условия мирного соглашения, включая территориальный раздел, а затем давить на Украину, чтобы она согласилась на него.

Заявления Трампа о том, что между РФ и Украиной состоится "некоторый обмен территориями", вызвали беспокойство у Зеленского и европейских лидеров.

