Обанкротится к июлю: ООН оказалась на грани финансового коллапса

Гутерреш написал письмо странам-членам, в котором предупредил о серьезных проблемах организации.

ООН находится под угрозой "неизбежного финансового краха" из-за неуплаты взносов странами-членами организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генсека Антониу Гутерреша.

По данным издания, генсек написал письмо странам-членам, в котором призвал их либо внести обязательные взносы, либо по крайней мере отменить бюджетное правило, обязывающее ООН возвращать неизрасходованные средства, которые можно было бы придержать для использования в дальнейшем.

"Кризис углубляется, угрожая реализации программ и рискуя финансовым крахом. И ситуация еще больше ухудшится в ближайшее время", – написал Гутерреш в письме к послам стран-членов.

Как отмечает Reuters, Гутерреш неоднократно жаловался на трудное финансовое положение организации, однако сейчас ситуация, похоже, ухудшилась после того, как США, которые до сих пор были основным донором, сократили свои гранты агентствам ООН и отказались осуществлять обязательные платежи.

"Либо все государства-члены выполняют свои обязательства по уплате в полном объеме и своевременно, либо государства-члены должны фундаментально пересмотреть наши финансовые правила, чтобы предотвратить неизбежный финансовый коллапс", – написал генсек в письме.

В прошлом году Гутерреш создал рабочую группу по вопросам реформ, которая стремится сократить расходы и повысить эффективность. Бюджет ООН на 2026 год уже сократили примерно на 7% до 3,45 миллиарда долларов. Однако Гутерреш в письме предупредил, что организация может остаться без денег уже к июлю.

Проблемы ООН

Как писал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за то, что она сыграла крайне незначительную роль в урегулировании международных конфликтов, в частности в войне России против Украины. Он призвал ООН активнее участвовать в обеспечении мира, подчеркнув ее неэффективность в нынешних кризисах.

Также мы рассказывали о планах ООН сократить численность миротворческих контингентов примерно на 25% в девяти миссиях по всему миру из-за дефицита финансирования. Речь идет о сокращении 13-14 тысяч военнослужащих и полицейских, а также гражданского персонала, в частности в Африке, на Ближнем Востоке и в Европе.

