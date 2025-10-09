Это сокращение затронет 9 миротворческих операций.

Организация Объединенных Наций планирует сократить численность своих миротворцев на четверть в девяти операциях по всему миру в ближайшие месяцы. Как пишет Reuters, причиной является нехватка средств, а также неопределенность в отношении будущего финансирования со стороны США.

"В целом, нам придется сократить... около 25% от общего числа наших миротворческих войск и полицейских, а также их снаряжение, и это также затронет большое количество гражданского персонала миссий", — заявил Reuters представитель ООН.

Он добавил, что это составит от 13 000 до 14 000 военнослужащих и полицейских.

Затронутые миротворческие операции проводятся в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, на Кипре, в Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, в демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, а также в Абьеи — административном районе, находящемся под совместным управлением Южного Судана и Судана.

Издание напоминает, что Вашингтон является крупнейшим спонсором миротворческих операций ООН, на его долю приходится более 26% финансирования, за ним следует Китай, который платит почти 24%. Эти выплаты не являются добровольными.

При этом, как отметил другой представитель ООН, задолженность США к началу нового финансового года 1 июля составляла 1,5 миллиарда долларов. Теперь Вашингтон должен ещё 1,3 миллиарда долларов, в результате чего общая сумма задолженности превысила 2,8 миллиарда долларов.

В то же время, представитель ООН сообщил, что США заявили ООН о скором погашении задолженности в размере 680 миллионов долларов.

Трамп и ООН

В августе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил около 800 миллионов долларов финансирования миротворческих операций, выделенных на 2024 и 2025 годы.

В время последнего выступления на Генассамблее Трамп высмеял ООН за ненадлежащую организацию мероприятия. Также он поставил под сомнение смысл существования организации, заявив, что у нее есть огромный потенциал, который она не использует. Трамп заявил, что все что делает ООН - это пишет резкие письма, за которыми не следуют действия, а пустые слова, как отметил Трамп, не заканчивают войны.

