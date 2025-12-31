Новый 2026 год начал шествие по планете: где уже встретили

Новый год уже встретили жители островов к востоку от линии смены дат в Тихом океане.

Новый 2026 год начал шествие по планете с островов Лайн в Тихом океане и закончит в том же океане на островах Самоа.

Как сообщает UNN, новогодняя ночь на планете длится почти сутки.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

12:00 31 декабря - острова Лайн в Тихом океане - это группа из 11 коралловых островов (самый большой - остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии;

13:00 31 декабря - Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида;

14:30-15:00 31 декабря - Австралия;

17:00 31 декабря - Япония, Южная Корея, Северная Корея;

18:00 31 декабря - Китай;

19:00 31 декабря - Индонезия;

20:00 31 декабря - Бангладеш, Шри-Ланка;

20:15 31 декабря - Непал;

20:30 31 декабря - Индия;

21:00 31 декабря - Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан;

21:30 31 декабря - Афганистан;

22:00 31 декабря - Армения, Азербайджан, Грузия;

23:00 31 декабря - РФ, Беларусь, Турция;

00:00 1 января - Украина, Молдова, Греция, Израиль, Румыния, Финляндия;

01:00 1 января - Центральная и Западная Европа, часть Африки;

02:00 1 января - Великобритания, Португалия;

04:00 1 января - Бразилия;

05:30 1 января - восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки;

07:00 1 января - США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

Какой будет погода на Новый год

Как сообщал УНИАН, на Новогоднюю ночь и первого января морозы в Украине усилятся, однако в последующие дни будет ожидаться потепление.

"31-го декабря и 1-го января морозы в Украине усилятся", - рассказала синоптик Наталья Диденко.

Ночью температура будет падать до -7...-14 градусов, а днем ожидается в пределах -2...-7 градусов. Периодически будет идти снег, а дороги станут скользкими.

"Потепление в Украине ожидается с 3-го января", - сообщила Наталка Диденко.

