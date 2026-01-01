Душевные поздравления с Новым годом, что наступил, для родных, друзей и коллег - чтобы этот год стал особенным для каждого.

С наступившим! В этой подборке мы подготовили теплые пожелания и авторские открытки с Новым годом, которые подарят праздничное настроение, вдохновение, согреют сердце и напомнят о самых важных вещах - любви, близких и тепле домашнего очага.

Поздравление с Новым годом 2026

Пусть наступивший год принесет в ваш дом тепло и уют, радость, которая будет переполнять сердце, и вдохновение для новых начинаний. Пусть каждый день будет наполнен светлыми событиями, а улыбки родных и близких согревают душу и придают сил.

С Новым годом, будьте счастливы!

Видео дня

***

С наступившим Новым годом!

Пусть останутся позади тревоги и печали, а впереди - откроются новые горизонты. Верных друзей, крепкого здоровья, сил и уверенности в том, что все - к лучшему.

***

С Новым, с 2026-м!

Желаю, чтобы каждый миг этого года был особенным - как драгоценный камень в ожерелье памяти. Пусть дом будет полон любви и света, и даже самые смелые мечты обязательно сбудутся!

***

С Новым годом!

Пусть он подарит нам долгожданный мир - и это самое главное пожелание. Пусть будет щедрым на улыбки, добрые слова и важные победы, а в душе всегда царит гармония и спокойствие. Пусть каждая проблема оборачивается опытом, а каждый успех приносит радость и вдохновение.

***

Поздравляю с наступившим!

Пусть Новый год открывает перед вами двери новых возможностей, принесет встречи, которые меняют жизнь, и моменты радости, что останутся в памяти на долгие годы. Пусть удача сопровождает каждый ваш шаг, любовь согревает даже в самые холодные дни, а надежда никогда не покидает сердце.

***

С Новым годом!

Пусть этот год станет символом новых надежд, светлых перемен и мира! Пусть сбываются самые добрые мечты, а все трудности обходят стороной. Пусть каждый день приносит вдохновение, улыбки и маленькие чудеса, а рядом будут только верные друзья и любимые люди.

***

С Новым годом!

Пусть в наших домах будет спокойно, а сердца наполнятся радостью от долгожданных встреч. Пусть домой вернутся все, кто сейчас далеко - чтобы снова обняться и разделить смех и тепло. Пусть этот Новый год подарит нам все то, о чем мы так долго мечтали.

С Новым годом - открытки с пожеланиями

***

***

***

***

***

***

Ранее мы рассказывали, когда будут праздники и выходные в январе - что отмечаем и сколько отдыхаем.

Вас также могут заинтересовать новости: