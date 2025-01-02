Брекельманс отметил, что в Новый год Россия запустила по Украине более 100 беспилотников.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Такое заявление он сделал, комментируя атаку РФ по Киеву в новогоднюю ночь. В своем посте в соцсети Х Брекельманс акцентировал, что в Новый год Россия запустила по Украине более 100 беспилотников.

"Это лишь подчеркивает наши добрые намерения на 2025 год: Неустанно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и существенно укреплять наши вооруженные силы в Европе", – написал Брекельманс.

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Напомним, в ночь на 1 января россияне атаковали Киев дронами. В результате атаки погибли два человека – украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена. В ГСЧС также сообщали о 6 раненых и 4 спасенных лицах.

Помощь Украине от Нидерландов: последние новости

В конце ноября Нидерланды передали украинской армии три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Эти системы помогают защищать небо Украины от российских обстрелов.

Ранее стало известно, что страна выделяет €400 миллионов на развитие производства дронов для Украины.

Посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут отметил, что его страна уже предоставила Украине помощи на сумму 3,8 миллиарда евро, и в планах – предоставить еще шесть миллиардов евро. Он подчеркнул, что поддержка Нидерландами Украины – в интересах Европы.

Отметим, что Нидерланды также являются одной из стран, которые поставляют Украине истребители F-16. Там также разрешили использовать эти самолеты для ударов по территории РФ.

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