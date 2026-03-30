Украина становится жертвой еще одной войны из-за событий на Ближнем Востоке, - The Times

В частности, Трамп готовится предложить Киеву сделку по принципу "бери или уходи".

Едва ли какое-либо государство потеряет от войны с Ираном столько же, сколько Украина. В частности, Пентагон уже разрабатывает планы по переброске на Ближний Восток важной военной техники, а также ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, которые были предназначены для Украины. Об этом пишет The Times.

"Резкий рост мировых цен на нефть приносит России дополнительные 113 миллионов фунтов стерлингов в день от продаж, а временная приостановка санкций со стороны США позволяет Кремлю немедленно реализовать эти средства, что значительно увеличивает финансирование для борьбы против Украины", - отмечается в материале.

По словам журналистов, потеря жизненно важных военных поставок является самой насущной и тревожной проблемой для Киева. Администрация президента США Дональда Трампа уже давно прекратила постоянные поставки американского оружия, поэтому европейские члены НАТО закупают все необходимое в рамках Программы приоритетных потребностей Украины (PRIL) и передают это Украине.

"Даже эта программа находится под угрозой из-за отказа Венгрии одобрить соглашение на сумму 90 млрд евро. А деньги все равно скоро закончатся, особенно учитывая то, что южный фланг НАТО почти ничего не вносит по сравнению со странами Севера и Балтии", - предупреждают в издании.

Кроме того, недовольство Трампа из-за отсутствия поддержки со стороны Европы в отношении операции "Эпическая ярость" является причиной тех угроз и предупреждений, которые вызывают наибольшее беспокойство в Киеве и других европейских столицах.

"В прошлом Америка всегда была рядом, чтобы защищать Европу от России. Но они не готовы защищать нас. Это не имеет смысла", - сказал он.

Поэтому такие слова заставили Европу серьезно задуматься. В частности, совместный комитет Палаты общин и Палаты лордов по вопросам национальной стратегии безопасности заявил, что нужно сделать больше для уменьшения зависимости Великобритании от США. Комитет отметил, что страна должна готовиться к будущему, в котором США будут вносить "менее активный вклад в европейскую безопасность".

"Каким бы ни был исход войны с Ираном, Трамп явно потерял терпение к своим союзникам, утратил интерес к Украине и сейчас готовится предложить Киеву соглашение на условиях "бери или уходи", которое будет предусматривать сдачу всей утраченной территории, а также остальной части Луганской и Донецкой областей, которые он еще удерживает. Отдельное соглашение между США и Россией будет означать конец НАТО как альянса коллективной обороны. Это подарит Москве победу, которой президент Путин не мог добиться в течение более чем четырех лет", - анализируют в The Times.

По словам журналистов, это будет иметь серьезные последствия не только для европейской свободы и безопасности, но и для сети экономических, торговых, культурных и институциональных связей, которые связывают старый мир с новым.

"Сейчас трудно скрыть этот раскол. Европа должна продемонстрировать максимальную поддержку вовлечению Америки в события на Ближнем Востоке. Она должна придерживаться мягкого тона и взвешенных действий, даже если откажется присоединиться к нападению на Иран. И она должна использовать всю свою доброжелательность, чтобы убедить Белый дом в том, что совместная работа над защитой ценностей, свобод и процветания, которые объединяют два континента уже более 75 лет, отвечает интересам как Америки, так и Европы", - подытожили в издании.

Ранее CNN писало, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Пакистане "в ближайшие дни". Сейчас чиновники Белого дома работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей выхода из войны в Иране.

"Пакистан будет рад выступить хозяином и посредником в проведении конструктивных переговоров между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования текущего конфликта", - заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

В то же время иранский оппозиционер Реза Пахлави призвал США не заключать соглашения с Тегераном. Он считает, что переговоры о мире с нынешним руководством Ирана лишь отложат угрозу для американцев на потом.

"Единственное, на что можно рассчитывать от остатков этого режима, - это выигрыш времени, обман и воровство. Они никогда не станут честными или настоящими партнерами в деле мира. Они будут выигрывать время, делать вид, что ведут переговоры, а затем вернутся к своим старым джихадистским методам, угрожая Америке, ее безопасности и интересам", - сказал политик.

