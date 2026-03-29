Иранский оппозиционер призвал США не заключать соглашения с Тегераном

Иранский оппозиционер Реза Пехлеви предупредил, что переговоры о мире с нынешним руководством Ирана лишь отложат угрозу для американцев на потом, а также заявил, что вновь призовет иранцев к уличным протестам. Об этом пишет Reuters.

"Пехлеви, сын свергнутого шаха Ирана, находящийся в изгнании, получил теплый прием во время выступления на Консервативной политической конференции в Техасе - ежегодном собрании активистов и законодателей-республиканцев. Когда он вышел на сцену, ему устроили овацию, а его обещания помочь освободить иранский народ вызвали бурные аплодисменты со стороны консерваторов и иранских американцев в зале", - сообщили в издании.

Ссылаясь на комментарии президента США Дональда Трампа об атаках на Иран, ведь он не хочет сталкиваться с угрозами безопасности со стороны Тегерана "каждые два года", Пехлеви сказал, что переговоры с нынешним руководством страны будут означать именно это.

"Единственное, на что можно рассчитывать от остатков этого режима, - это выигрыш времени, обман и воровство. Они никогда не станут честными или настоящими партнерами в деле мира. Они будут выигрывать время, делать вид, что ведут переговоры, а затем вернутся к своим старым джихадистским методам, угрожая Америке, ее безопасности и интересам", - объяснил оппозиционер.

Также Пехлеви вызвал бурные аплодисменты, когда попросил толпу представить, как Иран переходит от лозунгов "Смерть Америке" к "Боже, благослови Америку", и пообещал, что свободный Иран откроет огромные экономические возможности для США.

Кроме того, политик, который в январе призвал к продолжительным общенациональным протестам в Иране, заявил, что "когда наступит подходящий момент", он "призовет их снова восстать" с целью "отвоевать свою родину, свое достоинство и свое будущее".

Как писал УНИАН, ранее Иран атаковал международный аэропорт Кувейта. В результате ударов повреждения получили радиолокационная система аэропорта и несколько топливных резервуаров.

"Системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников. Генеральный штаб армии отмечает, что если слышны звуки взрывов, это означает, что системы противовоздушной обороны перехватывают вражеские атаки", - заявили военные Кувейта.

Также сообщалось, что США направили тысячи морских пехотинцев на Ближний Восток. Отмечается, что прибывшее судно - флагман десантной группы "Триполи", оснащенный авиацией, тактическими средствами и личным составом.

