Этот новый этап войны может оказаться значительно опаснее для американских войск, чем первые четыре недели.

Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток. Как пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники, если президент США Дональд Трамп решит эскалировать конфликт, это может стать новым, гораздо более опасным этапом войны.

В то же время источники отмечают, что такие потенциальные наземные операции не будут полномасштабным вторжением, а могут вместо этого включать рейды, проводимые силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями. При этом такая миссия может подвергнуть военных США множеству угроз, включая иранские беспилотники и ракеты, наземный огонь и самодельные взрывные устройства.

В течение последнего месяца в администрации Трампа обсуждались возможные захваты острова Харг, ключевого узла экспорта иранской нефти в Персидском заливе, а также рейды в другие прибрежные районы вблизи Ормузского пролива с целью обнаружения и уничтожения оружия, способного поражать коммерческие и военные суда, сообщили чиновники. Один из источников заявил, что на выполнение рассматриваемых задач, вероятно, потребуется "несколько недель, а не месяцев". Другой оценил потенциальные сроки в "пару месяцев".

31-й экспедиционный корпус морской пехоты, состоящий примерно из 2200 американских моряков и морских пехотинцев, был направлен в регион в последние недели. Он обладает значительными возможностями для проведения таких миссий, но имеет также логистические ограничения в отношении того, как долго он может вести боевые действия без дополнительных поставок, сказал отставной высокопоставленный военный офицер.

По его словам, остров Харг является наиболее значимой территорией Ирана в Персидском заливе, но американские военные чиновники изучали другие иранские острова, расположенные ближе к Ормузскому проливу, в качестве потенциальных мест для операций США.

Захват иранской территории поставит иранский режим в неловкое положение и создаст ценные козыри в будущих переговорах, сказал чиновник. Самой большой проблемой, добавил он, будет защита любых американских войск, удерживающих территорию.

Аналитики отмечают, чтто у Ирана остаются значительные запасы ракет. Часть из них хранится в подземных укреплённых комплексах, которые сложно уничтожить даже при регулярных ударах.

Также в Европе считают, что Россия оказывает Ирану гораздо больше помощи в войне, чем это готовы публично признать Соединенные Штаты Америки. В течение последних лет сотрудничество Москвы и Тегерана в оборонной сфере усилилось, и технологический прогресс Ирана прослеживается в нынешних атаках по странам Ближнего Востока.

Вас также могут заинтересовать новости: