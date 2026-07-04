В Санкт-Петербурге горит нефтяной терминал: прилетело по одному из крупнейших портов Балтики

Взрывы также сообщают из Луганска, Чувашии и Крыма.

В ночь на 4 июля украинские "гости" вновь наведались в Санкт-Петербург. Главной целью, судя по фото и видео в соцсетях, стал местный нефтяной терминал – один из крупнейших российских морских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике.

Сообщается о масштабных попаданиях в порт. На месте вспыхнул пожар – горит нефтяной терминал, пишет Telegram-канал "Exilenova+". Кроме того, в ночь на 4 июля сообщения о взрывах поступали и из других регионов России и с оккупированных территорий.

В Луганске в районе Камброда сообщается о взрывах и вторичной детонации (предположительно, боекомплект). В Чувашии также звучали сообщения о работе воздушной тревоги, на видео местных жителей можно увидеть пролет ракет "Фламинго".

Видео дня

На территории оккупированного Крыма спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал тепловые аномалии (пожары) на нескольких объектах – в частности, в районе Джанкоя и вблизи паромного терминала в Керчи.

Удары не прекращаются - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина начала операцию по принуждению России к миру. В частности, Украина пытается нанести временно оккупированному Крыму настолько ощутимые потери, чтобы заставить Кремль согласиться на прекращение войны.

Кроме того, мы также рассказывали, что украинские дроны парализовали крупнейший НПЗ "Лукойла". Отмечается, что НОРСИ занимает в России 4-е место по мощности и 2-е по производству бензина. В четверг, 2 июля, завод атаковали украинские беспилотники.

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