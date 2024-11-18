Президент Венесуэлы вступился за Россию.

Венесуэльский президент Николас Мадуро высказался о возможном предоставлении Украине разрешенения от трех стран Запада - США, Франции и Британии, бить по России дальнобойным вооружением, в том числе ракетами ATACMS.

Глава Венесуэлы вступился за РФ - назвал ее "братской", и "наехал" на западные государства. Резонансные заявления Мадуро сделал во время эфира на канале Venezolana de Television.

Президент утверждал, что предоставление разрешения на дальнобойные удары по российской территории якобы является "отчаянным" шагом.

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По его словам, "американский империализм" находится в "фазе безумия". Мадуро утверждал, что венесуэльские власти стремятся и будут продолжать стремиться "освободить" Карибский бассейн и Латинскую Америку от "колониальных тисков" со стороны Штатов и их "европейских вассалов":

"Правительства США, Франции и Великобритании - священный союз зла - только одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте… Американский империализм вступил в фазу безумия".

Стоит отметить, что у Мадуро есть свои причины резко высказываться против США. В конце лета в Венесуэле прошли президентские выборы, в результате которых победу якобы получил действующий лидер страны. Штаты отказались признавать победу Мадуро и назвали победителем кандидата от оппозиции - Эдмундо Гонсалеса.

В центре внимания ракеты ATACMS и другое дальнобойное оружие - что сообщалось

17 ноября западные СМИ писали, что Британия, Франция и США разрешили украинцам использовать дальнобойное вооружение - ракеты Storm Shadow, SCALP и ATACMS, для ударов по российской территории.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец говорил, что украинской стороне западные партнеры уже могли передать сотни дальнобойных ракет.

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