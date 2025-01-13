Заявление Мадуро прозвучало на фоне заявлений Трампа о желании взять под контроль Гренландию.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро озвучил намерение вторгнуться на Пуэрто-Рико с бразильскими войсками и освободить его от Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет El Universal.

"Так же, как на севере они имеют программу колонизации, мы имеем программу освобождения, и эту программу написал для нас Симон Боливар. Свобода Пуэрто-Рико ожидается, и мы достигнем ее с войсками Бразилии и Абреу-де-Лима во главе", - сказал Мадуро на закрытии Всемирного антифашистского фестиваля.

Отмечается, неизвестно, почему Мадуро сделал заявление о том, что могут быть использованы бразильские войска, но, вероятно, венесуэльский правитель Венесуэлы высказался так, "потому что в зале были люди с бразильскими флагами".

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Тем временем министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не признает Мадуро президентом.

"Украина присоединяется к позиции ЕС. Так называемая "инаугурация" Николаса Мадуро была фальсификацией. Выбор венесуэльского народа был украден. Мы будем продолжать поддерживать народ Венесуэлы и настаивать на соблюдении его гражданских прав и свобод", - отметил Сибига.

Сообщение Мадуро о намерении вторгнуться на Пуэрто-Рико прозвучало на фоне заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа взять под контроль крупнейший остров Гренландия.

Недавние заявления Мадуро относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, 7 января 2025 года в Венесуэле заявили о задержании группы "террористов", среди которых якобы было трое украинцев. Они якобы намеревались осуществить "террористические" акции перед инаугурацией Мадуро.

МИД Украины отреагировало на это его заявление и сразу начали проверять достоверность утверждений Мадуро. Представитель ведомства Георгий Тихий отметил, что "надо проверять наличие у лиц, о которых он говорил, украинского гражданства, и возможного участия кого-то из них в боевых действиях в Украине на украинской стороне".

Также Мадуро ранее высказывался о возможном предоставлении Украине разрешения от трех стран Запада - США, Франции и Британии - бить по России дальнобойным вооружением. Глава Венесуэлы, в частности, вступился за РФ - назвал ее "братской", и "наехал" на западные государства.

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