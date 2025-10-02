Сибига отметил, что Украина будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность.

Министерство иностранных дел Украины осудило решение Никарагуа признать временно оккупированные Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями. Также наша страна разорвала дипломатические отношения с республикой. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Рассматриваем это решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Манагуа (столица Никарагуа - УНИАН), грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права. Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - подчеркнули в Министерстве иностранных дел Украины.

Кроме того, в МИД Украины добавили, что поддержка вооруженной агрессии России и попытка легитимизации силового захвата части территории нашей страны свидетельствует о политическом отождествлении Никарагуа с Москвой. Отмечается, что это побудило Украину разорвать дипломатические отношения с республикой.

"Этот решительный дипломатический шаг - свидетельство того, что Украина и в дальнейшем будет реагировать максимально жестко в ответ на любые попытки посягать на ее суверенитет и территориальную целостность. Мы не допустим никаких посягательств на нашу государственность и будем принимать все необходимые меры для защиты нашей независимости, безопасности и неприкосновенности границ", - заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Лидер Никарагуа раскритиковал Зеленского и Нетаньяху

Ранее авторитарный лидер Никарагуа Даниэль Ортега назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "порождениями дьявола и Гитлера". Ортега сказал, что украинский лидер является "сыном Гитлера" и заявил, что он якобы "хочет привлечь НАТО к войне против России".

В Politico отметили, что Никарагуа имеет тесные связи с Москвой еще со времен Холодной войны. Тогда СССР поддержал свержение режима центральноамериканской страны в 1979 году левыми повстанцами во главе с Ортегой.

