Никарагуа имеет тесные связи с Москвой еще со времен холодной войны.

Авторитарный лидер Никарагуа Даниэль Ортега во время речи назвал президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "порождениями дьявола и Гитлера". Об этом пишет Politico со ссылкой на никарагуанские СМИ.

"Израильское правительство возглавляет премьер-министр, который является порождением дьявола. Почему? Потому что он проводит политику террора и является [Адольфом] Гитлером. Премьер-министр Израиля – Гитлер... так же, как и президент Украины - еще один нацист, еще один сын Гитлера, который хочет привлечь НАТО к войне против Российской Федерации", – выдал президент Никарагуа.

Примечательно, что Кремль продвигает нарратив о том, что Украина кишит нацистами, пытаясь оправдать начатую полномасштабную войну против украинского государства. А Никарагуа имеет тесные связи с Москвой еще со времен холодной войны, когда Советский Союз поддержал свержение режима центральноамериканской страны в 1979 году левыми повстанцами во главе с Ортегой.

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Даниэль Ортега находится у власти с 2007 года и считается диктатором, который бросает в тюрьму всех своих политических соперников и критиков, а также берет под контроль государственные институты.

Никарагуа также была одной из первых стран, которые признали палестинскую государственность в 1988 году. На прошлой неделе администрация страна официально разорвала дипломатические отношения с Израилем, назвав правительство Нетаньяху "фашистским" и "геноцидным".

Другие скандальные заявления политиков о Зеленском

В ноябре 2023 года Вивек Рамасмави, который считался вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии, назвал президента Владимира Зеленского "нацистом". Затем его штаб был вынужден оправдываться.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа". Лидер РФ заявил, что его "друзья-евреи" якобы не считают украинского президента евреем.

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