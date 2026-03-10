Война в Иране может привести к стремительному росту доходов Кремля от продажи нефти.

Россия имеет все шансы стать первым крупным выгодоприобретателем от войны на Ближнем Востоке, которая подняла цены на нефть выше $100 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Эти доходы вскоре должны отразиться в поступлениях в "военную казну" Кремля.

Москва в двойном выигрыше. Во-первых, от стремительного роста мировых цен на нефть. Во-вторых – от отмены пошлин США, что позволяет индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть.

Видео дня

Последнее должно помочь разгрузить флотилию танкеров с простаивающей российской нефтью. Дальнейшее ослабление санкций может стать возможным, если поставки ближневосточной нефти через Ормузский пролив не возобновятся в ближайшее время.

Ранее президент Владимир Путин призвал российских энергетических производителей рационально использовать дополнительные доходы, предупредив, что "текущие высокие цены на сырье безусловно временны".

Пока Москва не смогла воспользоваться ростом цен из-за падения объемов поставок на прошлой неделе. Они были вызваны недельной приостановкой отгрузок с нефтяного терминала "Шесхари" в Новороссийске после атаки украинского дрона в ночь на 1-2 марта.

По последним данным, морской экспорт России в среднем составлял 3,26 млн баррелей в день в четырехнедельном периоде до 8 марта. Это примерно на 200 тыс. баррелей в день меньше по сравнению с периодом до 1 марта и более чем на 600 тыс. баррелей в день ниже пика перед Рождеством.

Ослабление санкций для индийских нефтеперерабатывающих заводов привело к тому, что ряд танкеров направился к Малаккскому проливу, чтобы развернуться и отправиться обратно в Индию. Большинство этих судов еще не прибыли.

Объемы российской нефти на море могут уменьшиться так же быстро, как и выросли, если индийские переработчики выкупят плавающие баррели. Последние почти идеально подходят для компенсации потери ближневосточных сортов, которые остаются заблокированными в Персидском заливе из-за фактического закрытия Ираном Ормузского пролива.

По данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы приобрели около 30 млн баррелей российской нефти после того, как США дали "зеленый свет" для покупок.

Предполагается, что поставки российской нефти возобновятся на следующей неделе после возобновления погрузок в Новороссийске.

Российские экспортеры получили еще один стимул от очередной отсрочки введения более строгих правил навигации в Балтийском море до 16 марта вместо первоначальной даты 1 марта.

Эти правила запрещали использование судов без ледовой классификации в Приморске и Усть-Луге. Более медленное нарастание морского льда и ожидаемое улучшение погодных условий позволили отложить эти ограничения.

Отметим, что по среднему показателю за четыре недели валовая стоимость российского экспорта снизилась второй раз подряд, составив $1,13 млрд в неделю. Однако стабильный рост цен на нефть не смог компенсировать падение объемов после закрытия терминала в Новороссийске.

Цены на нефть – другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что цены на нефть утром 10 марта снижались после достижения трехлетнего максимума на предыдущей сессии. На "черное золото" повлияли заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке, что уменьшило опасения относительно длительных перебоев в мировых поставках.

Напомним, 9 марта цены на нефть выросли до более 100 долларов за баррель из-за боевых действий на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Из-за блокировки пролива ряд стран ОПЕК, среди которых Саудовская Аравия, сократили добычу нефти.

Вас также могут заинтересовать новости: