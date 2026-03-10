'Это будет удар': Зеленский надеется, что США не пойдут на снятие санкций с РФ

Он отмечает, что Россия ведет диалог с США по этому вопросу.

Украина надеется, что США не пойдут на уступки России и не будут снимать с нее санкции. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос УНИАН о возможном снятии США санкций против России.

Он подчеркнул, что стратегия не только Украины, но и всего цивилизованного мира заключается в том, чтобы Россия финансово страдала, потому что она использует деньги на войну, на производство оружия. По его словам, поэтому это правильная стратегия для всех - экономически не поддерживать Россию.

"Что касается снятия санкций, то, если они будут сняты, безусловно, это будет серьезный удар. Для нас это будет удар с точки зрения оружия, а для всего мира - это репутационный удар очень сложный и серьезный", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул недопустимость таких шагов в отношении страны-агрессора, потому что тогда другие страны будут понимать, что могут начинать войну против своих соседей.

"Это не очень положительный пример для других", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что Украине известно, что Россия проводит диалоги с представителями Соединенных Штатов Америки о возможном снятии санкций.

"Мы очень верим, что США не пойдут на такие уступки", - добавил он.

Снятие санкций с РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, министр финансов США Скотт Бессент отмечал, что министерство рассматривает вариант снятия санкций с российской нефти, чтобы устранить недостаток этого сырья в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить некоторые санкции, связанные с нефтью, с целью снижения цен.

Telegram-канал Clash Report сообщил, что, по словам главы Белого дома, отмена санкций будет действовать до тех пор, пока ситуация не улучшится на рынке нефти.

