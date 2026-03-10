Зеленский: В США заинтересовались украинским опытом противодействия 'Шахедам'

Те страны, которые "тихонько" покупали и где-то брали дроны-перехватчики, поняли, что без украинских военных операторов они не работают.

Все американские эксперты признают, что украинские дроны-перехватчики могут помочь Соединенным Штатам Америки на Ближнем Востоке.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, признают ли американские партнеры, что у Украины уже "есть карты".

"Да, абсолютно все американские эксперты – знакомые, незнакомые – все понимают, что в отражении массированных атак "Шахедов" может реально помочь только украинский опыт", – подчеркнул он.

Видео дня

По его словам, даже те страны, которые "тихонько" покупали и где-то брали дроны-перехватчики, поняли, что без украинских военных операторов, "без нашего софта" они не работают.

США просят Украину о помощи в противодействии "Шахедам"

Как сообщал УНИАН, почти семь месяцев назад украинские официальные лица пытались продать США проверенные в боях технологии для сбития ударных дронов иранского производства. Они даже подготовили презентацию, которая показывала, как эти технологии могли бы защитить американские войска и их союзников в войне на Ближнем Востоке.

Axios написало, что администрация Трампа тогда отклонила предложение украинцев, но на прошлой неделе была вынуждена изменить курс из-за большего, чем ожидалось, количества ударов беспилотников со стороны Ирана.

Сейчас США просят о помощи в защите от "Шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: