Разбираемся, можно ли промывать макароны после варки на самом деле.

Кажется, нет ничего проще, чем отварить макароны - бросил в кипящую воду, подождал, воду слил, промыл - и готово. Но именно на этом этапе многие допускают ошибки, из-за которых даже качественная паста теряет вкус и превращается в мягкую бесформенную массу. Давайте выясним, зачем промывать макароны после варки и стоит ли это делать вообще.

Нужно ли промывать макароны после варки

Прежде, чем ответить на этот вопрос, вспомним несколько правил, как сварить идеальную пасту:

на 100 г макарон нужно взять минимум 1 л воды - она должна закипеть, после чего ее солят, примерно 1 ст. л. соли 1 л воды, а затем уже кладут в воду саму пасту;

нельзя добавлять в воду масло - это делают, чтобы паста не слипалась, но на самом деле масло создает на ее поверхности жирную пленку, из-за которой соус потом не пристает.

настоящая паста должна быть в состоянии "al dente" - то есть, почти готовой, за 2-3 минуты до конца варки ее нужно проверить и найти момент, когда внутри остается тонкая белая сердцевина.

Именно такие макароны сохраняют вкус, лучше усваиваются и идеально держат соус.

Видео дня

Нужно ли промывать макароны после приготовления? Если коротко, то нет. Промыв пасту, мы лишим ее вкуса и текстуры.

Почему не надо мыть макароны после приготовления:

вода смоет вкус и крахмал, который помогает соусу "прилипать" к каждой макаронине;

макароны после промывки холодной водой резко остывают - их придется снова подогревать, в результате чего часто получается "каша";

промывание мешает пасте "доходить" естественным образом.

Какие макароны можно не промывать? Все виды пасты твердых сортов, кроме случаев, когда вы готовите холодные блюда (например, холодный салат).

Также промыть может понадобится изделия из муки высшего сорта, которые в процессе приготовления просто слипаются. Этим, собственно, и объясняется то, почему наши бабушки и мамы всегда промывали макароны.

Как промывать макароны после варки: следует быстро ополоснуть пасту холодной проточной водой в дуршлаге, чтобы остановить процесс варки.

Во всех остальных случаях пасту не промывают:

слейте воду с макарон, верните в кастрюлю и добавьте растительное масло или соус, перемешайте;

холодную пасту переложите в сковородку с соусом и подогрейте.

Если хотите посыпать пасту сыром, то делайте это уже в тарелке - в кастрюле сыр расплавится и макароны слипнутся.

Ранее мы также рассказывали, можно ли замораживать сливочное масло на самом деле.

Вас также могут заинтересовать новости: