Украина ударила по заводу по производству систем управления для всех ракет РФ, - Зеленский

Об успешно проведенной операции доложил главнокомандующий Александр Сырский.

Силы обороны Украины поразили важный завод в российском Брянске. Это предприятие занимается изготовлением систем управления для всех видов ракет, которые Россия имеет в своем арсенале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp. Об успешном проведении операции доложил ему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Было поражение Брянского завода. А этот завод производил системы управления всех видов ракет Российской Федерации. Ну что, могу только поздравить наши Вооруженные силы, молодцы. Спасибо вам за службу", – подчеркнул Зеленский.

В сети уже распространяются видео с последствиями удара. На кадрах виден огромный столб дыма:

Удары по объектам России: другие новости

На днях украинские военные нанесли удары по целям российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В частности, были уничтожены четыре станции управления беспилотниками. К тому же, Силы обороны поразили вражеский десантный катер.

Ночью 8 марта дроны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию "Армавир" в Краснодарском крае России. Она является узловым объектом трубопроводной логистики нефтепродуктов.

В то же время Генштаб ВСУ сообщил об успешном ударе по складу "Шахедов" возле Донецкого аэропорта. Для этого были применены ATACMS и SCALP. В результате зафиксирован масштабный пожар и вторичная детонация.

