11 стран обратились к Украине за помощью в сфере безопасности: в Раде объяснили перспективы

Дестабилизация из-за войны в Иране затрагивает не только соседей этой страны, но и весь мир. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии уже 11 запросов на поддержку в области безопасности от стран-соседей Ирана, европейских государств и Америки. По его словам, Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость нашей страны. Подробно о том, в каком виде возможна эта поддержка, как это влияет на имидж Украины и что она может получить взамен, УНИАН поговорил с Александром Мережко, народным депутатом от "Слуги народа", председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Вчера Зеленский сообщил, что уже 11 стран обратились к Украине за поддержкой в сфере безопасности. Может ли Украина реально стать экспортером оборонных технологий сейчас и после войны?

Безусловно. В экономике есть такое понятие как "сравнительное преимущество", comparative advantage. Учитывая наш боевой опыт, мы обладаем уникальным, бесценным опытом в глазах мира. Этим нужно воспользоваться не только с гуманитарной, безопасности точки зрения, но также это поможет и с точки зрения повышения нашего авторитета.

Украина не является проблемой. Она является решением проблемы безопасности в мире. Поэтому то, что мы можем поделиться нашими уникальными технологиями и защитить другие страны, дает нам преимущество в политике, повышает авторитет страны в целом.

Может ли сотрудничество со странами Ближнего Востока в сфере дронов принести Украине новую военную помощь или инвестиции в оборонную промышленность? Каковы сейчас ожидания?

Мы на это рассчитываем. Украина доказывает всему миру, что наши военные технологии очень быстро развиваются. Мы впереди большинства стран, и поэтому это вызывает огромный интерес со стороны, в том числе, стран Ближнего Востока.

Я уверен, что они будут инвестировать в развитие промышленности. Возможно, появятся совместные проекты, потому что это вопрос безопасности для них. Они понимают, что без помощи Украины им будет очень сложно.

А чем именно они могли бы в первую очередь помочь нам? Звучало мнение, что за то, что мы поможем им, мы можем попросить у них деньги или, например, средства, чтобы сбивать баллистику.

Прежде всего это инвестиции в развитие военно-промышленного производства в Украине, это самое главное. Затем, думаю, с политической точки зрения, эти страны должны быть заинтересованы в том, чтобы оказывать давление на Россию. Чтобы дать нам возможность вкладывать больше ресурсов в развитие нашей военной промышленности.

Политический вопрос связан также с поддержкой нас на международных площадках. То есть они видят, что мы уже более четырех лет сопротивляемся государству, которое они считали сверхдержавой. И оказалось, что все благодаря героизму нашей армии, народа, а также тому, что у нас есть очень развитое военно-промышленное производство, военно-промышленный комплекс.

Изменяет ли война на Ближнем Востоке глобальный баланс поддержки Украины?

Я надеюсь, что да. Война имеет непредсказуемые последствия, мы это понимаем, но очень многое сейчас зависит от нас. Мы можем доказать, например, и Соединенным Штатам, что мы очень надежный партнер, союзник. Мы можем это доказать и странам этого региона также, что мы и делаем.

Вообще, это свидетельствует о том, что Украина сейчас также снова оказывается в центре внимания, причем как сильная страна, и это главное.

Может ли обострение на Ближнем Востоке привести к тому, что война в Украине уйдет с глобальной повестки дня, а Россия постепенно начнет "реабилитироваться" на международной арене?

Могут быть разные последствия, это не всегда предсказуемо. Но очень многое зависит от нас, в каком направлении мы будем пытаться двигать эти события.

С одной стороны, любой международный конфликт отвлекает внимание мирового сообщества от помощи Украине. Но, с другой стороны, речь идет о том, что Россия теряет своего крупнейшего союзника – Иран. Этот союзник предоставляет России дроны, баллистические ракеты, помогает ей создавать и развивать военную техническую базу с помощью предоставления технологий. Россия теряет этого союзника, и это большой плюс для Украины.

С другой стороны, могут возникнуть вопросы, связанные с ценой на нефть, но всегда можно найти механизмы, чтобы минимизировать такие риски.

Видите ли вы риск, что некоторые страны могут начать искать компромиссы с Москвой из-за экономических интересов, даже несмотря на войну в Украине? Какие страны это могли бы быть в первую очередь?

Наибольшая угроза заключается в том, чтобы администрация президента Трампа не начала искать какие-либо компромиссы с Москвой. Это самая большая угроза. Но здесь у меня есть надежда на американское общество, на Конгресс. В том числе, есть члены команды президента Трампа, которые мыслят стратегически и понимают, что этого не должно произойти. Хотя такой риск остается.

Есть действительно некоторые страны, которые занимали выжидательную позицию. Но нужно работать с каждой такой страной, доказывать, что в их интересах поддерживать именно Украину. Не только как жертву агрессии, но как перспективное, сильное государство в регионе.

справка Александр Мережко председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко - председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. В течение 2020-2022 годов был вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. В январе 2023 года участвовал в выборах президента ПАСЕ. Является автором многочисленных статей на тему агрессии России против Украины, исследует ее с точки зрения международного права. Обосновывает право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного в рамках Украины.

