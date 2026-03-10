Государство недополучает сотни миллионов гривен налогов – в правительстве хотят это исправить.

По оценкам министерства развития общин и территорий, более 90 процентов рынка перевозок службами такси в Украине находится в тени. Чтобы это изменить, в министерстве предлагают специальным законопроектом предоставить таксистам статус самозанятых перевозчиков.

"Сегодня мы имеем парадокс: официально в Украине около 9 500 автомобилей выполняют перевозки как такси. Тогда как фактически на рынке работает более 200 000 водителей. Это означает потери для бюджета, отсутствие социальной защиты для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажиров", – считает вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Что предлагают в министерстве

Благодаря законопроекту рынок планируют вывести из тени и сделать поездки на такси более комфортными и безопасными.

Водители служб такси будут платить ставку "входа на рынок" в размере одного прожиточного минимума на два года, или примерно 130 гривен в месяц.

"Вместо лицензии вводится персональный электронный сертификат на автомобиль, который оформляется через систему Укртрансбезопасности. В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действительность сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике", – объясняет Кулеба.

Цифровые службы такси будут выступать налоговыми агентами и проверять документы водителей. Они будут нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.

Сейчас законопроект проходит согласование с органами государственной власти. Далее его должно рассмотреть правительство и внести в Верховную Раду.

