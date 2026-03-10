4 вредных привычки, которые 'воруют' заряд смартфона – и вы этого не замечаете

Очень часто причина быстрого разряда батареи кроется не в самом устройстве, а в повседневных привычках владельца.

Многие пользователи жалуются, что смартфон быстро теряет заряд. Однако часто причина кроется не в самом устройстве, а в повседневных привычках владельца.

Эксперты портала BGR назвали несколько действий, которые сильнее всего разряжают аккумулятор телефона.

Постоянно включенные push-уведомления

Уведомления от приложений могут серьезно расходовать заряд. Каждый push-сигнал "будит" смартфон, заставляет приложения обновлять данные на фоне и может сопровождаться звуком или вибрацией.

Особенно активно разряжают батарею соцсети по типу Instagram, которые присылают оповещения о лайках, комментариях и другой активности. Чем больше приложений отправляет уведомления, тем быстрее садится аккумулятор.

Частое переключение между приложениями

Постоянное переключение между программами заставляет процессор вашего смартфона работать интенсивнее. Каждый раз системе приходится загружать интерфейс и данные нового приложения.

Если пользователь регулярно открывает и закрывает множество программ, это может заметно увеличить расход энергии.

Разрешение приложениям работать в фоновом режиме

Некоторые программы продолжают работать даже тогда, когда их не используют. Это особенно касается сервисов с доступом к геолокации, облачных хранилищ и программ с постоянной синхронизацией данных.

Такие процессы могут использовать GPS, интернет и другие модули смартфона, что постепенно расходует заряд аккумулятора.

Постоянные игры на смартфоне

Мобильные игры остаются одним из самых энергозатратных сценариев использования. Они активно задействуют не только процессор и графический чип, но и экран с интернетом.

Даже простые казуальные игры при длительном использовании способны быстро посадить батарею, а сам смартфон может заметно нагреваться.

Вывод: чтобы увеличить время автономной работы, стоит ограничить уведомления, контролировать фоновую активность приложений и не злоупотреблять мобильными играми.

Ранее эксперты выделили три распространенные ошибки с USB‑C, которые ухудшают скорость зарядки. Чтобы получить максимальную скорость, важно, чтобы правильно работали все элементы цепи: адаптер, кабель и устройство.

А если ваш девайс перестал нормально заряжаться, возможно, причина в засорившемся порте зарядки, который пора почистить.

