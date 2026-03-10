Киевсовет поддержал план энергостойкости столицы: Кличко рассказал подробности

Киевсовет сегодня 92 голосами поддержал план энергостойкости столицы. Этот план предполагает восстановление разрушенных сетей и построение новых, в том числе резервных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Этот план – перечень конкретных мер для усилению способности города противостоять угрозам. Наша задача – максимально уменьшить зависимость от централизации, развивать распределенную генерацию, строить резервные системы энергопитания и теплоснабжения. В то же время план предусматривает восстановление разрушенного и поврежденного оборудования объектов критической инфраструктуры. Масштабы столицы означают и большое количество мер, и значительные ресурсы для их реализации. Поэтому план структурирован по принципу приоритетности и реальному наличию ресурсов", – написал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что таких комплексных документов не принимал ни один из городских советов в Украине. Планы других городов подписывали главы областных военных администраций. А план Киева заставляют подписать мэра, поэтому сначала его должен принять Киевсовет.

"Поэтому мы скорректировали те планы, которые формировались. Чтобы они были реалистичными в условиях, когда государство, скажем откровенно, столице помогать не хочет – переводя жизненно важный для киевлян вопрос в политическую плоскость", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что план стойкости сформирован на основе анализа вызовов минувшей зимы. К работе над ним были привлечены специалисты с многолетней практикой и знанием работы существующих систем. Также учитывался международный опыт, но с учетом нынешних рисков в Украине и финансовых возможностей Киева.

Однако без участия государства Киев не сможет выполнить весь объем запланированных работ.

"Неотложные меры, не дожидаясь процедурных моментов, город уже начал реализовывать. В то же время часть работ требует финансового обеспечения не только со стороны города. Также необходимы изменения в законодательство и нормативную базу, чтобы минимизировать бюрократические процедуры и ускорить выполнение работ, в том числе необходимых для прохождения следующей зимы. Город работает и с международными партнерами, чтобы привлечь их помощь. Сейчас не до политики. Речь идет о будущем столицы и ее жителях. Поэтому работать должны все вместе и эффективно!" – подчеркнул Виталий Кличко.

