Самый знаменитый собор Германии вводит плату за вход

С июля 2026 года туристам придется платить за вход в знаменитый Кельнский собор.

Знаменитый готический Кельнский собор, считающийся самым посещаемым храмом Германии и визитной карточкой этого колоритного города, уже с июля 2026 года введет плату за вход для туристов.

Как сообщает WDR, на прошлой неделе Капитул Кельнского собора объявил, что уже через несколько месяцев посетителидолжны будут платить за посещения храма вне часов богослужений.

Отмечается, что введение платы связано с увеличением расходов на содержание знаменитого готического собора, строительство которого началось в середине 13 века, а также ростом расходов на персонал, насчитывающий около 170 сотрудников.

Видео дня

Одновременно представители собора ожидают, что введение платы приведет к сокращению числа посетителей и снижению нагрузки на достопримечательность.

Судя по всему, первоначальные меры, принятые в прошлом году, такие как повышение цены на подъем на башню и посещение сокровищницы собора, не принесли достаточного дохода. Часы работы главного входа также были скорректированы для сокращения потребности в персонале.

Сколько придется заплатить за вход в Кельнский собор

На данный момент стоимость входа в знаменитый готический собор Кельна не называется, однако в экспертной среде допускают, что она составит около 8 евро.

На данный момент вход во внутренние помещения собора бесплатный, тогда как за подъем на башню собора и вход в его сокровищницу нужно платить 8 евро. Именно от этой суммы и отталкиваются аналитки.

Будет ли предусмотрен общий билет, дающий возможность посетить все помещения собора, пока неизвестно.

Все больше достопримечательностей вводят плату за вход

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с начала февраля 2026 года знаменитый фонтан Треви в Лондоне ввел плату за вход – теперь туристы могут попасть в специально отведенную зону непосредственно у чаши фонтана за 2 евро.

Тем временем, на испанском острове Тенерифе с января этого года ввели плату за доступ к одной из самых популярных местных достопримечательностей – тропе Телефоро Браво.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.