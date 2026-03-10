Такую позицию Украины Зеленский передает в разговорах с другими лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Европы не молчать в связи с действиями, к которым прибегли венгерские власти во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

В частности, у главы государства спросили, получила ли Украина поддержку от кого-то из партнеров в ситуации с бандитизмом со стороны венгерских спецслужб.

"Я думаю, что ваш пример с бандитизмом очень подходит", - подчеркнул Зеленский.

Говоря о позиции международных партнеров Украины, президент отметил, что уже со многими я говорил: "И еще раз повторяю вам уже официально, публично, то, что говорил многим нашим друзьям: от Европы нужно сегодня одно – не молчать".

Венгрия задержала инкассаторов Ощадбанка

Как сообщал УНИАН, венгерские власти планируют арестовать средства и золотые слитки "Ощадбанка" после кражи. Перед этим венгерские спецслужбы удерживали в наручниках с завязанными глазами украинских инкассаторов в течение 28 часов.

Украина призвала мировое сообщество осудить кражу денег и золота Венгрией.

