Фицо пригрозил 'перенять эстафету' от Венгрии по блокированию кредита ЕС для Украины

Политик будет настаивать на том, чтобы эксперты посетили трубопровод "Дружба".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во вторник встретится с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, поскольку его страна и Венгрия усиливают давление на Украину, чтобы та возобновила поставки российской нефти. Он также предупредил, что Словакия может заблокировать крупный кредит ЕС для Киева. Об этом пишет Reuters.

В издании напомнили, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию через Украину были прекращены с конца января после российской атаки, которая значительно повредила трубопровод.

"Эта перерыв в поставках вызвал один из самых ожесточенных споров между соседями со времени полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Украина заявляет, что трубопровод нельзя быстро отремонтировать. Венгрия и Словакия, члены Европейского Союза, которые все еще импортируют российскую нефть и поддерживают связи с Москвой, обвинили Киев в намеренном затягивании возобновления поставок из политических соображений", - добавили журналисты.

Известно, что Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС против России и кредит блока для Украины в размере 90 млрд евро. В воскресенье Фицо повторил свою угрозу заблокировать кредит.

По его словам, во время встречи с фон дер Ляйен в Париже он будет настаивать на том, чтобы эксперты посетили трубопровод "Дружба".

"Но самым важным сообщением будет то, что Словакия готова перенять эстафету от Венгрии, если это будет необходимо. Блокирование этого огромного военного подарка Украине является законным инструментом для возобновления поставок нефти", - отметил Фицо, имея в виду кредит.

Конфликт вокруг нефтепровода "Дружба" - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о давлении со стороны ЕС по поводу "Дружбы". По его словам, возобновление нефтепровода "Дружба" - условие выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро от Европейского Союза.

"Скажу честно - я бы его не восстанавливал. Это моя позиция, я ее сказал руководителям ЕС и тем, кто звонил по этому вопросу... Потому что это российская нефть. И есть некоторые принципы, которые не имеют цены. Они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану (премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, - УНИАН), потому что он, бедный, без этой нефти не может выиграть выборы. Поэтому это моя позиция", - отметил глава государства.

Вскоре Зеленский сообщил, что "Дружба" может заработать через полтора месяца, но восстановление продлится дольше. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление возможно, если страны ЕС не найдут другого варианта не блокировать выделение кредита, а только потому, что мы должны дать российскую нефть Венгрии и Словакии. Мы все подготовим, а решение будет за ними", - сказал президент.

