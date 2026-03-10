В Нацгвардии создадут 5 новых полков: штурмовые, дроновые и ПВО, - глава МВД

Изменения характера боевых действий и опыт войны требуют трансформации и быстрого реформирования, подчеркнул Игорь Клименко.

В составе Национальной гвардии появятся специализированные подразделения для борьбы с дронами и прорыва вражеской обороны. Министр внутренних дел Игорь Клименко подписал приказ о формировании пяти новых полков в структуре корпусов НГУ, о чем и сообщил в своем Telegram.

Согласно подписанному приказу, Нацгвардия создает два полка беспилотных систем. Также появятся два новых штурмовых полка. Особое внимание уделили небу - формируется полк прикрытия воздушного пространства. Это ответ на новые вызовы, требующие быстрого реформирования, пояснил глава МВД.

"Значительная часть подразделений системы МВД непосредственно выполняет боевые задачи на фронте. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность. Такой подход уже дал результат. В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций", - отметил Клименко.

Новые полки станут силовым ядром ранее созданных 1-го корпуса "Азова" и 2-го корпуса "Хартии". Теперь командирам не нужно ждать подкрепления из других участков, ведь все ресурсы будут под рукой, что позволит действовать мгновенно.

По словам командующего Нацгвардией генерал-майора Александра Пивненко, такой подход уже доказал свою успешность. Это сработало во время операций на Добропольском и Купянском направлениях в 2025 году. Когда командир имеет собственные резервы, он способен остановить прорыв самостоятельно.

Пивненко подчеркнул важность технологий. Новые полки усилят разведку. Они обеспечат точное огневое поражение. Главная цель - стабилизировать фронт на критических участках. Нацгвардия продолжает масштабировать использование дронов, ведь это путь к технологическому преимуществу над противником.

Какова сейчас ситуация на фронте

Согласно последним данным, Украина начала подготовку к наступательным действиям на Александровском направлении. Штурмовые подразделения были передислоцированы в этот регион и в результате успешной операции 1-му полку удалось прорвать оборону российских оккупантов на глубину 12 километров.

Между тем россияне сосредотачивают усилия на захвате приграничных сел Сумской и Харьковской областей, стремясь создать так называемую "буферную зону" шириной 20 километров вдоль украинской границы. Командующий Объединенными силами Михаил Драпатый сообщил о намерениях врага захватить новые приграничные населенные пункты, даже те, которые находятся за линией фронта.

Однако, согласно анализу ISW, Кремлю придется отказаться от планов весенне-летнего наступления. Российское командование надеялось на успех штурма города Орехово с востока и запада, что позволило бы обойти прочные украинские укрепления в Запорожской области. Однако контратаки ВСУ на Гуляйпольском и Александровском направлениях в конце января значительно осложнили планы России.

